Meilleurs nouveaux films sur Netflix cette semaine: 11 avril 2020

La semaine dernière, Netflix a connu une semaine calme d’ajouts, mais cela n’a pas empêché l’arrivée de nouveaux films formidables. Vous trouverez ci-dessous le meilleur des nouveaux films ajoutés à Netflix cette semaine pour le 11 avril 2020.

Voici les meilleurs nouveaux films sur Netflix cette semaine:

Ange est tombé (2019)

Réalisateur: Ric Roman Waugh

Durée: 121 minutes | Genre: Thriller d’action

Jeter: Gerard Butler, Frederick Schmidt, Danny Huston, Rocci Williams, Piper Perabo

Le troisième opus de la série de films Fallen, mais certainement pas le dernier, Angel Has Fallen est le film bourré d’action à indice d’octane élevé que vous devez regarder ce week-end.

Lorsqu’il est choisi pour devenir directeur des services secrets par le président, Mike Banning accepte volontiers. Mais lorsque le président est attaqué lors d’un voyage de pêche, Banning est accusé de sa tentative de meurtre. Pour effacer son nom, Banning doit retrouver les assaillants, tout en essayant d’échapper au FBI et à sa propre agence.

Le Main Event (2020) N

Réalisateur: Jay Karas

Durée: 101 minutes | Genre: Action, Comédie, Famille

Jeter: Seth Carr, Adam Pallay, Tichina Arnold, Lucie Guest, Adam Pally

Le Main Event est le premier film original coproduit par Netflix et la WWE. Il y a beaucoup de visages familiers à surveiller si vous êtes un fan de catch, mais pour les enfants, le Main Event sera une façon amusante de les initier au divertissement sportif.

Après avoir découvert un masque magique, un aspirant lutteur de 11 ans entre dans une compétition pour devenir la prochaine Superstar de la WWE.

Amour, mariage, répétition (2020) N

Réalisateur: Dean Craig

Durée: 100 minutes | Genre: La comédie

Jeter: Sam Claflin, Olivia Munn, Freida Pinto, Eleanor Tomlinson, Joel Fry

Si vous êtes prêt pour quelques bons rires, ne cherchez pas plus loin que Love, Wedding, Repeat. Si vous pouviez imaginer toutes les différentes façons dont votre mariage pourrait et peut mal tourner, eh bien, Love, Wedding, Repeat explore cette idée, puis certaines.

Tout en essayant de faire en sorte que le jour du mariage de sa sœur se déroule sans heurts, Jack se retrouve à jongler avec une ex-petite amie en colère, un invité non invité avec un secret, un sédatif de sommeil mal placé et la fille qui s’est enfuie dans des versions alternatives du même jour.

Le meurtre d’un cerf sacré (2017)

Réalisateur: Yorgos Lanthimos

Durée: 121 minutes | Genre: Horreur, Mystère

Jeter: Barry G. Bernson, Herb Caillouet, Bill Camp, Raffey Cassidy, Denise Dal Vera

Vous cherchez un film sombre, relaxant et non conventionnel? Alors ne cherchez pas plus loin que The Killing of a Sacred Deer.

Lorsque sa vie commence à s’effondrer autour de lui, Steven, un chirurgien, est contraint de faire le sacrifice ultime lorsque le comportement d’un adolescent qu’il a pris sous son aile devient sinistre.

Mine 9 (2019)

Réalisateur: Eddie Mensore

Durée: 83 minutes | Genre: Drame

Jeter: Terry Serpico, Mark Ashworth, Kevin Sizemore, Clint James, Drew Starkey

Pas un pour les cœurs claustrophobes, bien qu’il soit répertorié comme un drame, la tension créée tout au long de la journée pourrait aussi avoir fait de 9 une horreur.

Sous deux milles de roche solide et de terre, un groupe de neuf Appalaches doit se battre pour survivre lorsqu’une explosion de méthane leur laisse une heure d’oxygène.

