Meilleurs nouveaux films sur Netflix cette semaine: 11 janvier 2020

C’est le deuxième vendredi de la nouvelle année et nous avons déjà vu d’excellents nouveaux films arriver sur Netflix. La semaine dernière a été calme pour les films, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas une grande sélection parmi laquelle choisir. Nous avons sélectionné le meilleur des nouveaux films sur Netflix cette semaine pour le 11 janvier 2020.

Voici les meilleurs nouveaux films sur Netflix cette semaine:

The Evil Dead (1981)

Réalisateur: Sam Raimi

Genre: Horreur | Durée:

Interprètes: Bruce Campbell, Betsy Baker, Teresa Tilly, Ted Raimi, Ellen Sandweiss

En tant que films d’horreur emblématiques, The Evil Dead est l’un des meilleurs films d’horreur de tous les temps. Réalisé par Sam Raimi et mettant en vedette le toujours adorable Bruce Campbell, The Evil Dead pour son temps était l’un des films les plus révolutionnaires de l’époque. Choquant le public à son centre absolu, le classique d’horreur de Raimi était tristement célèbre pour avoir été interdit dans de nombreux pays d’Europe. Bien que le film lui-même ne soit pas un «classique culte», l’acteur Bruce Campbell et son personnage à l’écran Ash Williams sont des icônes cultes.

Cinq étudiants de l’Université d’État du Michigan prennent des vacances dans une cabane isolée dans les bois. Lorsque le groupe trouve un livre ancien, le Naturan Demanto, rempli de rituels démoniaques, ils déchaînent accidentellement une entité démoniaque. Avec l’entité démoniaque déterminée à tous les tuer et les torturer, leurs vacances deviennent bientôt un combat pour la survie.

La vitesse est mon besoin (2019)

Réalisateur: Mark Sloper

Genre: Documentaire de sport | Durée: 74 minutes

La course de superbikes n’est pas une tâche facile, le sport dangereux mais alimenté par l’adrénaline présente certains des plus grands coureurs de l’histoire. Dans ce documentaire, vous aurez la chance de voir dans l’esprit de certains des plus grands coureurs du monde, avec un accès à des séquences de course incroyables, des collisions choquantes et des finitions à couper le souffle.

Une histoire de fantôme (2017)

Réalisateur: David Lowery

Genre: Drame, Surnaturel | Durée: 74 minutes

Interprètes: Rooney Mara, Casey Affleck, Kesha, Liz Franke, Grover Coulson

Une histoire intrigante de perte, d’amour et de ce que cela signifie de vivre, la vision de David Lowery sur la vie après la mort vous laissera sans aucun doute la tête en suspens, mais en vous demandant ce que cela signifie d’être en vie.

Après un accident de voiture mortel qui a entraîné la mort d’un musicien, son esprit se retrouve piégé dans le purgatoire. De retour chez lui, il doit regarder la vie et le monde changer en attendant silencieusement le retour de sa femme bien-aimée.

Vivre deux fois, aimer une fois (2020) N

Réalisateur: Maria Ripoll

Genre: Drame | Durée: 101 minutes

Interprètes: Oscar Martinez, Imma Cuesta, Mafalda Carbonell, Nacho Lopez, Isabel Requena

Tendre histoire d’amour et de famille, la comédie dramatique de Maria Ripoll résonnera avec tous ceux dont le membre de la famille a dû souffrir des épreuves d’Alzheimer. Avec un score fantastique à démarrer, le récit déchirant ne manquera pas de vous faire pleurer.

Après avoir reçu un diagnostic de la première étape de la maladie d’Alzheimer, Emilio, un enseignant à la retraite, cherche l’amour perdu de sa jeunesse. Dans ses bagages et accompagné de sa famille, Emilio se rend en Navarre à la recherche de Margarita. Le voyage en Navarre donne à Emilio et à sa famille le temps de se reconnecter, de réfléchir et de trouver le vrai sens de la vie.

