Meilleurs nouveaux films sur Netflix cette semaine: 2 février 2020

Ce fut un énorme week-end pour les nouveaux films alors que nous sortions le 1er février. Ci-dessous, nous vous présenterons cinq de nos nouveaux films préférés qui ont atterri sur Netflix aux États-Unis.

Comme toujours, le premier du mois a présenté la plupart des nouveaux films ajoutés cette semaine. En fait, 43 nouveaux films ont été ajoutés hier et nous vous conseillons de consulter la liste ici.

Plongeons-nous maintenant dans nos films préférés de la semaine.

Le chevalier noir (2008)

Genre: Action, Crime, Drame, Thriller

Réalisateur: Christopher Nolan

Jeter: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Michael Caine

Durée: 152 min

Prix: A remporté 2 Oscars. 153 autres victoires et 159 nominations.

Nous avons vu The Dark Knight aller et venir de Netflix à plusieurs reprises au cours des dernières années. Cependant, il n’y a pas une seule fois où il revient à Netflix que nous ne le présenterons pas.

Mettant en vedette le regretté Heath Ledger, il offre une performance de toute une vie et est l’un de ses rôles les plus déterminants.

Le film est peut-être le meilleur film de super-héros de tous les temps.

En plus du deuxième film de la trilogie Nolan Batman, Netflix a également eu le premier sous la forme de Batman Begins.

Nighthawks (1981)

Genre: Action, Crime, Thriller

Réalisateur: Bruce Malmuth, Gary Nelson

Jeter: Sylvester Stallone, Billy Dee Williams, Lindsay Wagner, Persis Khambatta

Durée: 99 min

Ajouté à Netflix plus tôt dans la semaine, le long de la sortie de Raising Cain 1992 est venu Nighthawks qui n’était pas prévu pour la sortie, mais un ajout bienvenu néanmoins.

Avec un Slyvester Stallone beaucoup plus jeune, nous suivons deux flics de New York qui sont impliqués dans un complot mettant en vedette un groupe de terroristes internationaux.

Nighthawks a un score élevé de Rotten Tomato à 70% au moment de la publication.

Nuit sur Terre: tourné dans le noir

Genre: Science, Documentaire

Jeter: Samira Wiley

Durée: 59 min

Côté documentaire cette semaine, une grande partie de l’attention s’est portée sur le documentaire Taylor Swift, plusieurs fois récompensé, Miss Americana. Bien que cela soit justifié, nous pensions plutôt mettre en vedette ce documentaire.

Cette semaine a vu la sortie de la série docu Night on Earth racontée par Samira Wiley d’Orange is the New Black and Love, Death & Robots.

Ce que la plupart des gens ne savent pas, c’est qu’un documentaire distinct, consacré spécifiquement aux coulisses, a été publié à côté du titre. Vous trouverez des informations fascinantes sur la technologie qui permet les superbes séquences trouvées dans la série documentaire principale.

Blade Runner: The Final Cut (1982)

Genre: Action, Sci-Fi, Thriller

Réalisateur: Ridley Scott

Jeter: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos

Durée: 117 min

Prix: Nominé pour 2 Oscars. 12 autres victoires et 16 nominations.

Cette semaine, Netflix sous licence de Warner Brothers est peut-être l’un des meilleurs films de science-fiction de tous les temps. Le Bladerunner original a atterri sur Netflix le 1er février.

Réalisée par Ridley Scott et mettant en vedette Harrison Ford qui est principalement connu pour cette autre franchise de science-fiction, cette série sombre et passionnante se déroule dans un Los Angeles dystopique futuriste.

Malheureusement, malgré sa version The Final Cut qui a été remasterisée pour 4K, Netflix n’a eu accès qu’à la version 1080p.

Au volant de Miss Daisy (1989)

Genre: Drame

Réalisateur: Bruce Beresford

Jeter: Morgan Freeman, Jessica Tandy, Dan Aykroyd, Patti LuPone

Durée: 99 min

Prix: A remporté 4 Oscars. 17 autres victoires et 24 nominations.

Notre dernier choix de la semaine est Driving Miss Daisy, un délicieux film multi-oscarisé qui a complété une décennie de grands films.

Le drame réconfortant parle d’une vieille femme juive et de son chauffeur afro-américain dans les profondeurs du Sud explorant une relation au fil des ans.

Il a remporté quatre Oscars, dont la meilleure image, la meilleure actrice, la meilleure écriture et le meilleur maquillage.

Netflix a également vu la sortie de toute la franchise Police Academy cette semaine, mais étant donné que les films ultérieurs étaient horribles, nous avons choisi de ne pas les inclure ici.

Quel a été votre nouveau film préféré ajouté à Netflix cette semaine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.