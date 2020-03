Meilleurs nouveaux films sur Netflix cette semaine: 28 mars 2020

La semaine a été plus calme sur Netflix, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de nouveaux films formidables à diffuser correctement. Il y a encore plus à attendre dans la semaine à venir lorsque le 1er avril arrivera. Jetons un coup d’œil aux meilleurs nouveaux films sur Netflix cette semaine pour le 29 mars 2020.

Voici les meilleurs nouveaux films sur Netflix cette semaine:

Débouchonné (2020) N

Réalisateur: Prentice Penny

Genre: Drame | Durée: 104 minutes

Jeter: Mamoudou Athie, Courtney B. Vance, Lashun Pollard, Michael Mobley, Robert Cox

Écrit et réalisé par Prentice Penny, Uncorked est le drame familial qui sera une montre amusante pour les abonnés cette semaine. Les nouvelles stars originales Hunt for Red October star Courtney B. Vance et The Circle’s, Mamoudou Athie.

Elijah rêve de devenir maître sommelier et de partager sa passion du vin avec le monde. Malheureusement, le père assidu d’Elijah s’attend à ce que son fils poursuive l’entreprise familiale et prenne le contrôle de son populaire barbecue de Memphis. Déchiré entre la famille et ses rêves, Elijah peine à trouver un équilibre entre les deux.

Badland (2019)

Réalisateur: Justin Lee

Genre: Western | Durée: 117 minutes

Jeter: Kevin Makely, Mira Sorvino, Bruce Dern, Wes Studi, Trace Adkins

Vous cherchez une action de flingue et vous avez déjà regardé suffisamment de Godless, alors assurez-vous de vérifier Badland!

Sur la frontière occidentale sans loi, les criminels peuvent trouver la solitude de leurs crimes. C’est au détective Matthias Breecher, qui a été engagé par l’un des premiers sénateurs afro-américains, de traquer et de traduire en justice les pires criminels de guerre confédérés.

Bonne année (2019)

Réalisateur: Nawapol Thamrongrattanarit

Genre: Drame, Romance

Jeter: Chutimon Chuengcharoensukying, Sunny Suwanmethanont, Sarika Sathsilpsupa, Apasiri Nitibhon, Thirawat Ngosawang

De semaine en semaine, les drames asiatiques deviennent de plus en plus populaires sur Netflix, y compris les films provenant de pays comme l’Indonésie et la Thaïlande. Réalisé par Nawapol Thamrongrattanarit, assurez-vous de regarder ce drame romantique thaïlandais de bien-être ce week-end.

Une femme veut réorganiser sa maison et la convertir en bureau à domicile. Elle jettera tout ce qui traînait inutilisé. Cependant, elle fait face à un grand défi lorsqu’elle tombe sur des objets qui appartenaient à son ex-petit ami.

Crip Camp: A Disability Revolution (2020) N

Réalisateurs: Jamees Lebrecht, Nicole Newnham

Genre: Documentaire

Durée: 106 minutes

Les producteurs d’American Factory, les Obamas, continuent de mettre leurs actions dans Netflix avec la dernière version du documentaire sur les droits civiques Crip Camp: A Disability Revolution.

Tout comme une révolution était en cours à Woodstock, une autre révolution se produisait en cours de route alors qu’un groupe d’adolescents campeurs se battait pour les droits civils des citoyens handicapés.

Le passé (2019)

Réalisateur: Graham Philips, Parker Philips

Genre: Crime, mystère | Durée: 115 minutes

Jeter: Shawn Hatosy, Jacqueline Toboni, Graham Phillips, Irene Bedard, Jamie McShane

Le néo-western a été très apprécié pour sa belle cinématographie et étant donné qu’il a été filmé avec un budget de cordes de chaussures, il a donné de meilleurs résultats.

Kip, un jeune éleveur, croise une jeune femme Lakota, travaillant contre son gré dans un bordel. Tout comme le jeune couple a commencé à nouer une relation difficile avec l’autre, elle disparaît mystérieusement. Tentant de la retrouver, la recherche de Kip mène à un secret profond et bien plus sombre qu’il n’aurait pu l’imaginer.

