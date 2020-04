Meilleurs nouveaux films sur Netflix cette semaine: 4 avril 2020

Cela a été un début extrêmement chargé pour le nouveau mois sur Netflix, ce qui signifie que nous avons vu l’ajout de nouveaux films incroyables. Vous trouverez ci-dessous le meilleur des nouveaux films ajoutés à Netflix cette semaine pour le 4 avril 2020.

Voici les meilleurs nouveaux films sur Netflix cette semaine:

La matrice (1999)

Réalisateur: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Durée: 136 minutes | Genre: Science-fiction

Jeter: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Gloria Foster

En 1999, The Matrix a révolutionné le cinéma et a depuis été reconnu comme l’un des plus grands films de science-fiction de tous les temps. Parallèlement à l’ajout de The Matrix sur Netflix, les deux films restants de la trilogie, The Matrix: Reloaded et The Matrix: Revolutions.

Et si le monde comme vous le saviez était une simulation? C’est le dilemme auquel Neo est confronté quand il est contacté par la belle inconnue Trinity. Porté devant Morpheus, Neo apprend la Matrice et l’asservissement de la race humaine. Neo se retrouve avec un choix, prendre la pilule bleue et retourner à sa vie antérieure ou prendre la pilule rouge et apprendre la vérité sur la matrice.

Le bon, le mauvais et le laid (1966)

Réalisateur: Sergio Leone

Durée: 148 minutes | Genre: Occidental

Jeter: Eli Wallach, Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Aldo Giuffrè, Luigi Pistilli

L’un des westerns les plus emblématiques de tous les temps, le conte The Good, the Bad and the Ugly est le dernier épisode de la trilogie Dollars.

Pendant la guerre civile, le bandit mexicain Tuco et le chasseur de primes Blondie sont à la recherche d’or confédéré enterré. La paire doit déjouer le hors-la-loi sadique Angel Eyes, qui veut piller les richesses pour lui-même.

La gueule de bois (2009)

Réalisateur: Todd Philips

Durée: 100 minutes | Genre: La comédie

Jeter: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Heather Graham

Dix ans avant de travailler dur pour diriger Joker, Todd Philips était occupé à faire l’une des comédies à succès des dernières années 2000, The Hangover. Le film était responsable de la poussée de Zach Galifianakis vers la célébrité, aux côtés de l’acteur du bureau Ed Helms, et maintenant célèbre pour son rôle de Rocket Racoon dans le MCU, Bradley Cooper.

Trois amis se réveillent le matin à la suite de l’enterrement de vie de garçon de leur ami à Las Vegas. Incapable de se souvenir de quoi que ce soit de la nuit précédente, le trio se rend compte que le marié a été perdu et a besoin de revenir sur leurs pas pour le retrouver avant son grand mariage.

Le réseau social (2010)

Réalisateur: David Fincher

Durée: 120 minutes | Genre: Biographie, drame

Jeter: Jesse Eisenberg, Rooney Mara, Andrew Garfield, Justin Timberlake

Facebook a reçu le traitement de l’histoire d’origine par le réalisateur acclamé par la critique, David Fincher. Jesse Eisenberg a donné une excellente performance en tant que co-fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, capturant parfaitement l’aura du magnat des réseaux sociaux.

Les débuts pas si humbles de Facebook, le plus grand site de réseautage social au monde, créé par Mark Zuckerberg. Après que Facebook soit devenu le plus grand réseau social, Mark Zuckerberg est poursuivi par deux jumeaux de ses années à Harvard qui prétendent que Mark a volé leur idée, et par le co-fondateur et son ancien ami, il a expulsé l’entreprise.

Chauffeur de taxi (1976)

Réalisateur: Martin Scorsese

Durée: 116 minutes | Genre: Crime, Drame

Jeter: Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shephard, Leonard Harris, Albert Brooks

Quels nouveaux films regarderez-vous sur Netflix cette semaine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!