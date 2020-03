Meilleurs nouveaux films sur Netflix cette semaine: 7 mars 2020

Ça a été une semaine phénoménale pour les nouveaux films sur Netflix. Il y a d’incroyables classiques bien-aimés que nous savons que les abonnés ne peuvent pas attendre de se mordre les dents ce week-end. Voici les meilleurs nouveaux films sur Netflix du 8 mars 2020.

Voici les meilleurs nouveaux films sur Netflix cette semaine:

Le rachat de Shawshank (1994)

Bien qu’ils n’aient jamais remporté de prix académique, beaucoup ont classé The Shawshank Redemption comme le plus grand film de tous les temps. Surpassant même les goûts de The Godfather et sa suite, The Godfather 2, The Shawshank Redemption doit être sur votre liste de films.

Après avoir été accusé du meurtre de sa femme et de son amant, Andy Dufresne est envoyé à la prison de Shawshank pour y purger deux peines de prison à vie. La vie derrière les barreaux est difficile, ce qu’Andy apprend à la dure en apprenant à gérer les gardes abusifs, le gardien corrompu et la perte d’amis.

Goodfellas (1990)

Un classique du film de gangsters, beaucoup considèrent Goodfellas comme le plus grand film réalisé par le réalisateur légendaire Martin Scorsese. C’est un éloge incroyable pour l’homme qui a également fait des classiques instantanés comme The Wolf of Wall Street, The Departed, Raging Bull et The Irishman. L’un des meilleurs moments forts du film est la performance oscarisée de Joe Pesci, qui a dépeint le gangster Tommy DeVito à la perfection.

Depuis ses humbles débuts en tant que petit criminel dans les rues de New York, le jeune Henry Hill commence à gravir les échelons pour devenir un gangster pour le syndicat du crime italo-américain.

Jour de la marmotte (1993)

Bill Murray a joué dans des classiques de la comédie incroyables au cours de sa carrière, mais aucun ne peut définir sa carrière comme Groundhog Day. Un classique moderne, Groundhog Day était l’une des meilleures comédies des années 90, pénétrant dans la culture pop, à de nombreuses reprises, nous avons vu des émissions de télévision et des films répéter les prémisses de la comédie bien-aimée.

Un météorologue égoïste et égocentrique, Phil Connors, d’une station de nouvelles de Pennsylvanian est envoyé à Punxsutawney pour couvrir les festivités du Jour de la marmotte. Ne faisant pas mystère de son mépris pour les «hicks» de Punxsutawney, il a hâte de partir tôt. Mais quand une tempête de neige les bloque dans la ville, Phil se réveille pour découvrir que demain n’est pas venu, et se retrouve bientôt à revivre le même jour, encore et encore.

Le dernier samouraï (2003)

Tom Cruise a eu une longue carrière, mais pour nous, son plus grand rôle se présente sous la forme du capitaine Nathan Algren dans The Last Samurai. Un beau film qui montre l’incroyable paysage du Japon, tout en nous apprenant une petite poche de l’histoire du pays qui est passé d’une nation isolationniste à une nation qui allait finalement devenir l’un des empires les plus redoutables d’Asie.

Dans le Japon du XIXe siècle, l’ancien pays isolationniste est dans une période de transition. Les anciennes habitudes des samouraïs meurent d’envie de faire place à la nouvelle ère moderne du Japon. Pour imposer ce changement, le capitaine Nathan Algren est engagé pour aider à former la nouvelle armée japonaise à combattre la rébellion des samouraïs. Dans une bataille désastreuse, Algren est capturé et retenu captif par Moritsugu Katsumoto. Au fil du temps, Algren commence à embrasser la culture samouraï qu’il a été chargé de détruire.

Il y aura du sang (2008)

Daniel Day-Lewis et les Oscars vont de pair. Avant Il y aura du sang, Daniel Day-Lewis a remporté une victoire aux Oscars pour sa performance dans My Left Foot (1990), mais sa performance captivante en tant qu’impitoyable Daniel Plainview lui a valu une seconde bien méritée.

Frappant l’or noir en Californie, le prospecteur pétrolier Daniel Plainview a l’ambition de devenir le magnat du pétrole le plus puissant d’Amérique. Ne reculant devant rien pour atteindre son objectif, il est prêt à passer à travers et à manipuler n’importe qui, y compris son fils.

Spenser Confidential (2020) N

Marky Mark joue dans son très Netflix Original, tandis que Post Malone, artiste multi-platine, joue dans son tout premier long métrage.

Un ex-criminel nommé Spenser retourne dans le monde criminel de Boston pour démêler un complot de meurtre tordu.

Quel nouveau film regarderez-vous sur Netflix cette semaine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!