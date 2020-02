Meilleurs nouveaux films sur Netflix cette semaine: 8 février 2020

La semaine dernière a été l’une des meilleures semaines pour les films sur Netflix depuis longtemps. Avec l’ajout de classiques vraiment fantastiques et de films primés aux Oscars, les abonnés Netflix n’auront que l’embarras du choix ce week-end.

Voici les meilleurs nouveaux films sur Netflix cette semaine:

Batman commence (2005)

Réalisateur: Christopher Nolan

Genre: Super-héros

Durée: 152 minutes | Évaluation parentale: PG-13

Jeter: Christian Bale, Cillian Murphy, Liam Neeson, Gary Oldman, Morgan Freeman

Batman Begins de Nolan a lancé ce qui allait devenir l’une des meilleures trilogies de super-héros de tous les temps. Christian Bale endossant le rôle de la chauve-souris est depuis devenu emblématique, sans parler d’une distribution mettant en vedette les incroyables talents de Michael Caine, Morgan Freeman et Gary Oldman qui ont fait des versions emblématiques de leurs personnages à part entière. Bien que Batman Begins n’ait pas connu le succès financier que vous auriez pu imaginer, il a jeté les bases de tous les futurs films de super-héros à venir.

Après la mort de sa mère et de son père, le milliardaire Bruce Wayne cherche à se venger des criminels de Gotham City. Après des années loin de la ville et des compétences incroyables de la ligue des ombres, Bruce retourne à Gotham. Pour libérer Gotham City de sa corruption et de son crime, Bruce Wayne devient le Batman, semant la peur dans le cœur et l’esprit de tous les sales criminels de Gotham.

Le chevalier noir (2008)

Réalisateur: Christopher Nolan

Genre: Super-héros

Durée: 140 minutes| Évaluation parentale: PG-13

Jeter: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Michael Caine, Maggie Gyllenhaal

Douze ans et des dizaines de films de super-héros plus tard, The Dark Knight de Christopher Nolan est toujours le plus grand film de super-héros de tous les temps. La perte tragique de Heath Ledger ne fait qu’amplifier sa propre performance en tant que Joker, ce qui lui a valu un prix académique post-humoristique du meilleur acteur de soutien. Vraiment un film emblématique, l’héritage de The Dark Knight restera à jamais.

Le temps de Bruce Wayne rôdant dans les rues de Gotham alors que Batman a laissé le monde criminel en déroute. Désespérés de reprendre le contrôle de Gotham, ils embauchent l’anarchiste Joker. Imprévisible, maniaque mais incroyablement rusé, le Joker emmène Batman et Gotham City au bord de la destruction.

Blade Runner: The Final Cut (1982)

Réalisateur: Ridley Scott

Genre: Sci-Fi, Noir

Durée: 117 minutes | Évaluation parentale: R

Jeter: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, M. Emmet Walsh

L’un des films les plus appréciés de Ridley Scott, et salué comme l’un des plus grands films de science-fiction de tous les temps, Blade Runner est désormais disponible en streaming sur Netflix. Parmi toutes les différentes coupes, celle disponible pour Netflix est celle qui est éditée par le réalisateur lui-même. Il a fallu 25 ans à Warner pour sortir The Final Cut et heureusement, il est là pour rester, sur Netflix.

En 2019, Rick Deckard, un ancien officier de police, est chargé de traquer un groupe de réplicants renégats après leur fuite des colonies hors du monde. Plus Deckard approfondit son enquête, plus il remet en question sa propre identité alors que sa réalité se déroule autour de lui.

Dirty Harry (1971)

Réalisateur: Don Siegal

Genre: Crime, Thriller

Durée: 102 minutes | Évaluation parentale: R

Jeter: Clint Eastwood, Harry Guardino, Reni Santoni, John Vernon, Andrew Robinson

De tous les rôles que Clint Eastwood a eu dans sa longue et illustre carrière, Dirty Harry est facilement l’un des plus célèbres. Dirty Harry a eu une énorme influence à Hollywood et a même traversé le genre musical lorsque le groupe Gorillaz a utilisé le nom de Clint Eastwood et le titre de Dirty Harry pour deux chansons distinctes.

Le tueur en série se faisant appeler «le tueur de Scorpion» est en liberté dans les rues de San Francisco. C’est à l’inspecteur de police «Dirty» Harry Callahan de retrouver le meurtrier et de le traduire en justice.

Au volant de Miss Daisy (1989)

Réalisateur: Bruce Beresford

Genre: Comédie dramatique

Durée: 99 minutes | Évaluation parentale: PG

Jeter: Morgan Freeman, Jessica Tandy, Dan Aykroyd, Patti LuPone, Esther Rolle

La conduite de Miss Daisy a été un succès phénoménal à la fois critique et commercial en 1989. L’actrice, Jessica Tandy a remporté un Oscar pour son rôle principal en tant que Mme Daisy, et Morgan Freeman s’est mérité une nomination pour son rôle de Hoke, perdant face à Daniel Day-Lewis. performances incroyables dans Mon pied gauche.

Après avoir écrasé sa voiture, Daisy Werthan, 72 ans, est persuadée par son fils d’utiliser la voiture et a engagé le chauffeur qu’il a fourni. Hoke, son nouveau chauffeur, est noir et a subi des préjugés extrêmes dans le sud américain où ils vivent, mais les temps changent alors que des réformes sociales radicales commencent à se diriger vers le sud. Au cours de nombreuses années, la relation de Werthan et Hoke s’enseigne mutuellement sur la vie et la mort, la discrimination raciale et la valeur de l’amitié.

La sale douzaine (1967)

Réalisateur: Robert Aldrich

Genre: Guerre

Durée: 150 minutes | Évaluation parentale: TV-14

Jeter: Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson, Jim Brown, John Cassavetes

Avec une distribution d’acteurs all-star, The Dirty Dozen est connu comme l’un des meilleurs films de guerre des années 60. Le film a également été un succès à l’académie, se méritant le prix des meilleurs effets sonores et a été nominé pour trois autres.

Avant le jour J, le commandant de l’OSS, le major John Reisman, dirige une équipe des pires prisonniers de l’armée américaine en Europe occupée pour assassiner des dizaines de hauts fonctionnaires allemands. Mais d’abord, «The Dirty Dozen» doit subir un entraînement intensif et dur pour prouver qu’il est à la hauteur et exécuter l’une des missions les plus critiques pour les Alliés.

Le cahier (2004)

Réalisateur: Nick Cassavetes

Genre: Drame, Romance

Durée: 123 minutes | Évaluation parentale: PG-13

Jeter: Ryan Gosling, Rachel McAdams, Gena Rowlands, James Garner, Ed Grady

Ce qui est maintenant considéré comme un film de rendez-vous classique, The Notebook est l’un des films romantiques les plus appréciés des années 2000. L’histoire de Nicholas Sparks a laissé beaucoup d’adolescents en larmes, mais les fans se retrouvent à maintes reprises pour regarder l’histoire romantique se dérouler.

Il est pauvre, elle est riche mais cela n’empêche pas Noah et Allie de tomber follement amoureux l’un de l’autre. Malgré son amour pour Noah, la famille “respectable” d’Allie la dissuade du jeune homme, mais le destin a son chemin avec amour, et le jeune amant se retrouve attiré les uns des autres au fil des ans.

Le pianiste (2002)

Réalisateur: Roman Polanski

Genre: Biographie, drame, guerre

Durée: 150 minutes | Évaluation parentale: R

Jeter: Adrien Brody, Emilia Fox, Michael Zebrowski, Ed Stoppard, Maureen Lipman

Le meilleur et le pire du cinéma sont les histoires obsédantes arrachées aux pages mêmes de l’histoire, The Pianist illustre parfaitement cette idée. La performance incroyable et envoûtante d’Adrian Brody en tant que pianiste juif polonais Wladyslaw Szpilman lui a valu la distinction de devenir le plus jeune acteur à remporter l’Academy Award du meilleur acteur dans un rôle principal. Mis à part, l’histoire du pianiste, véritable récit et reflet des difficultés que Szpilman et les membres de la communauté juive de Varsovie ont dû endurer pendant l’occupation nazie est un incontournable, et pas nécessairement pour le divertissement, mais un sombre rappel de les horreurs et les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale.

Avant l’invasion allemande de la Pologne, Władysław Szpilman travaillait à la radio de Varsovie pour jouer du piano. Lorsque les Allemands occupent son pays, Szpilman entreprend un douloureux voyage de survie dans la ville de Varsovie en témoignant de la persécution de son peuple et de la destruction de sa ville.

Quel nouveau film regarderez-vous sur Netflix cette semaine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!