Mel Gibson, Danny Glover, Richard Donner de retour pour une arme mortelle 5

Il a été révélé que Mel Gibson, Danny Glover et le réalisateur d’origine Richard Donner cherchent tous à revenir pour une nouvelle suite de Lethal Weapon.

La franchise Lethal Weapon vient du réalisateur de Superman, Richard Donner, et de Shane Black d’Iron Man 3. Le film original de 1987 Lethal Weapon a engendré trois suites, toutes réalisées par Richard Donner et avec Mel Gibson et Danny Glover. Le dernier film sur les armes meurtrières est sorti en 1998 et une série télévisée redémarrée s’est déroulée de 2016 à 2019.

Dans une récente table ronde pour The Hollywood Reporter, le producteur Dan Lin a révélé qu’une arme mortelle 5 progressait chez Warner Bros. avec Mel Gibson, Danny Glover et Richard Donner, tous prêts à revenir:

«Nous essayons de faire bouger la dernière arme mortelle. Et Dick Donner revient. Le casting d’origine revient. Et c’est tout simplement incroyable. L’histoire elle-même lui est très personnelle. Mel et Danny sont prêts à partir, il s’agit donc du script. “

Voici le synopsis du film original Lethal Weapon:

Après la mort de sa femme, le détective de la police de Los Angeles Martin Riggs (Mel Gibson) devient imprudent et suicidaire. Lorsqu’il est réaffecté et associé avec Roger Murtaugh (Danny Glover), Riggs se heurte immédiatement au vieil officier. Ensemble, ils découvrent un réseau massif de trafic de drogue. Alors qu’ils rencontrent des situations de plus en plus dangereuses, Riggs et Murtaugh commencent à former un lien. Le comportement instable de Riggs pourrait simplement les aider à appréhender les criminels – s’il ne les tue pas tous les deux en premier.

Réalisé par Richard Donner à partir d’un scénario de Shane Black, le premier film Lethal Weapon avait pour vedettes Mel Gibson, Danny Glover et Gary Busey.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.

