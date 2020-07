Mel Gibson était-il vraiment sur la liste noire d’Hollywood?

On ne peut nier que depuis le début de la carrière de Mel Gibson à la fin des années 70, tout ce que l’acteur / scénariste / réalisateur a touché s’est transformé en or …

Autrement dit, jusque vers 2004.

Auparavant, Gibson a joué certains des personnages les plus emblématiques du film dans l’histoire, tels que Mad Max, William Wallace dans Braveheart, Martin Riggs dans Lethal Weapon et Benjamin Martin dans The Patriot.

Depuis lors, Gibson a fait beaucoup de dégâts à sa carrière. Mais même si vous ne le voyez pas dans autant de grands rôles, il travaille toujours.

Alors, Hollywood l’a-t-il réellement mis sur liste noire?

Sa liste de scandales est sans fin

La liste des scandales dans la vie et la carrière de Gibson s’est accumulée. La plupart d’entre eux se concentrent sur le fait qu’il a fait des commentaires antisémites cohérents. Cependant, il a également eu des ennuis pour ses habitudes de consommation d’alcool et sa violence domestique.

Selon Forward.com, qui a compilé une liste de chaque fois que Gibson a dit quelque chose d’antisémite, les problèmes que Gibson a avec le peuple juif proviennent de son père qui était aussi manifestement antisémite.

En 1996, Gibson a eu une altercation avec Winona Ryder et son ami Kevin Aucoin, qui est gay, et a fait des commentaires racistes à tous les deux lors d’une fête.

Puis il y a eu le drame du film de Gibson Passion of the Christ en 2004, que de nombreux critiques pensaient être un film visant à blâmer les Juifs pour le meurtre du Christ. Lorsqu’on lui a demandé comment le film serait examiné par la communauté juive, la seule réponse de Gibson était qu’il « disait la vérité ».

Selon The Guardian, ce n’est pas le cas.

Puis en 2006, la réputation de Gibson a été encore plus mise en jeu lorsqu’il a été arrêté à Los Angeles pour conduite avec facultés affaiblies.

Lorsque la police lui a dit qu’il était détenu, sa réponse a été: «F — les Juifs… Les Juifs sont responsables de toutes les guerres dans le monde», puis, à l’officier, James Mee, qui est juif, «Êtes-vous un Juif? »

Dans une déclaration envoyée au New York Times, Gibson a écrit: « J’ai agi comme une personne complètement hors de contrôle quand j’ai été arrêté et j’ai dit des choses que je ne crois pas vraies et qui sont méprisables. J’ai vraiment honte de tout ce que je a dit, et je m’excuse auprès de toute personne que j’ai pu offenser. «

Gibson a essayé de faire les choses correctement, mais cela n’a pas semblé sincère

Gibson a également voulu faire deux films liés à l’histoire juive, car, selon certains, cela lui donnerait l’air d’être le meilleur ami du Juif.

L’auteur du projet de tentative de Gibson sur Judah Maccabee, Joe Eszterhas, a déclaré à Gibson que le film était « une tentative de détourner les accusations d’antisémitisme qui vous ont poursuivi, accusations qui ont paralysé votre carrière. »

Mais la réalité est que Gibson n’a même jamais voulu faire le film, selon Eszterhas. Gibson a également continué à utiliser un langage antisémite pour parler de «conversion des Juifs au christianisme».

En 2016, Gibson est revenu sur le devant de la scène lors de la réalisation de Hacksaw Ridge, qu’il a été nommé meilleur réalisateur aux Oscars.

Gibson a commenté, à l’époque, comment il pensait qu’il était injuste qu’il soit toujours qualifié d’antisémite. « Je ne comprends pas pourquoi après 10 ans, c’est un problème quelconque », a déclaré Gibson sur Variety’s Playback. « Si j’étais vraiment ce qu’ils disent que j’étais, une sorte de haineux, il y aurait des preuves d’actions quelque part. »

Mais après tout cela, et un incident de violence domestique avec son ex-petite amie, Oksana Grigorieva en 2010, il ne fait aucun doute que Gibson continue de travailler à Hollywood.

En fait, Gibson a publié des projets au moins une fois par an après son hiatus de quatre ans après son DUI 2006. Il est toujours acteur et toujours nominé aux Oscars.

Selon Showbiz Cheat Sheet, la raison pour laquelle Gibson continue de faire des projets n’est pas que sa carrière et sa richesse aient plongé, en fait, c’est plutôt le contraire. Il aime faire de l’argent. Gibson a toujours sa valeur nette de 425 millions de dollars.

Certains ont essayé de «l’annuler», mais cela n’a pas fonctionné

Même après que certaines personnes à Hollywood l’ont mis sur liste noire, il faisait toujours des films.

Vox a rapporté: « Le super-agent d’Hollywood Ari Emanuel a appelé l’ensemble de l’industrie du divertissement à boycotter Gibson. » Des acteurs, des actrices et d’autres personnes à Hollywood l’ont déposé ici et là, comme lorsque Leonardo DiCaprio a refusé de jouer dans un film que Gibson dirigeait.

Certains projets de Gibson ont également été touchés par des personnes à Hollywood qui l’ont laissé tomber, mais cela ne répond toujours pas à la question de savoir comment Gibson est toujours en mesure de faire quoi que ce soit.

Maintenant, Gibson est de retour avec son nouveau projet The Wild Bunch, qui le place confortablement dans les chaises du réalisateur et du producteur.

Vox a écrit en 2018, lorsque The Wild Bunch a été annoncé, que « Gibson est une étude de cas sur la façon dont un homme, qui de son propre aveu, a fait des choses monstrueuses et peut convaincre les gens que la disparition du public pendant quelques années constitue pour ces choses monstrueuses. «

Que vous croyiez ou non le côté de Gibson à l’histoire, qu’il n’est absolument pas antisémite parce que ce serait anti-chrétien. Ou, que le cas de violence domestique était un moyen de lui extorquer de l’argent, le fait qu’Hollywood lui ait apparemment pardonné toutes les années plus tard est pour le moins intéressant.

Cela est particulièrement vrai à l’époque de #MeToo et de la culture « d’annulation ».

Comme l’a dit Vox, le cas de Gibson est le parfait aperçu de la façon dont les célébrités «annulées» peuvent faire leur retour après une certaine période de temps.

Dans le cas de Gibson, il a apparemment échappé à Maverick pour être « annulé ».

