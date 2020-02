Melissa L. Williams de «The Oval» de Tyler Perry révèle l’évolution surprenante de son personnage

Être capable de regarder dans l’esprit de l’acteur, producteur et écrivain Tyler Perry est une expérience assez puissante que peu d’artistes ont la chance de vivre. Cependant, la nouvelle muse de Perry, l’actrice Melissa L. Williams est peut-être l’une des rares personnes à avoir un aperçu direct du génie créatif de Perry.

Perry a récemment déclaré que la chambre de son écrivain se compose d’une cheminée, d’une chaise confortable et d’un ordinateur portable. Le seul écrivain dans la salle est Perry qui dessine ses propres créations.

“Ma chambre d’écrivains !!!” Perry a tweeté en janvier. “Pour les millions d’entre vous qui aiment ce que je fais et qui regardent mes émissions chaque semaine, ne vous inquiétez pas, je ne m’arrête pas !! N’oubliez pas. The Haves and the Have Nots revient ce soir sur @OWNTV et The Oval et Sistas reviennent demain sur @BET !! ”

Puisqu’il travaille seul, Perry a également la possibilité de développer et d’élargir les personnages et les intrigues à mesure que sa vision de l’histoire évolue. Williams a partagé avec Showbiz Cheat Sheet comment ce processus s’est déroulé après avoir décroché les rôles juteux de Denise Truesdale et Ruth Hartman dans la nouvelle série très populaire de Perry, The Oval.

Elle n’était jamais censée être Ruth

L’Ovale offre une vision dystopique de ce que c’est que de travailler à la Maison Blanche où tout le monde, en particulier le président, a un sombre secret. Chaque personnage a plusieurs couches, qui n’ont pas encore été révélées lors de la première saison.

Les jumeaux Ruth, un membre culte perdu, et Denise, l’autre femme, semblent être des pièces bien planifiées du puzzle The Oval. Mais Williams partage le fait que Perry a donné vie à Ruth après avoir écrit plusieurs épisodes.

«C’est en fait une histoire unique, car on m’a d’abord offert le rôle de Denise, puis j’ai reçu un appel téléphonique de Tyler Perry et il m’a dit:« Hé, Melissa, je veux travailler avec toi depuis un moment maintenant. », A-t-elle partagé. «Je me souviens de toi de If Loving You is Wrong et de mon autre émission et j’ai un meilleur rôle que je veux que tu joues parce que je veux faire un spin-off avec ce rôle. Le personnage de Ruth va donc apparaître dans The Oval pendant trois épisodes. »

“Mais elle aura son propre spin-off. Et puis il est comme, mais alors vous ne serez évidemment plus Denise », a-t-elle ajouté. “C’est très bien. Je veux dire, bonjour Tyler Perry! Je ne reçois tout simplement pas ces appels téléphoniques régulièrement. Alors tout d’abord bonjour et deuxièmement, oui. »

Ruth gagne un jumeau

Williams était étourdie à l’idée de jouer Ruth et Perry l’a aidée à se préparer en lui suggérant de regarder le documentaire Netflix, Wild Wild Country sur les sectes. «J’ai donc dû revenir en arrière et ré-auditionner pour Ruth parce que je n’avais jamais auditionné pour cette partie», se souvient-elle. «Et puis ils m’ont appelé comme deux semaines plus tard et je l’ai compris. Et puis après avoir filmé et emballé Ruth, nous l’avons filmée, et je rentrais chez moi, c’était un dimanche. »

“Je reçois un autre appel de mon [contact]«Tyler Perry», dit Williams en riant. Perry se demanda si Williams était à la soirée de clôture et partagea ce qu’il avait en tête. “Il est comme,” Que pensez-vous de faire de Ruth une jumelle et vous jouez Denise? “Et j’étais comme,” Quoi? J’aime cela!'”

Williams a adopté le concept, qui s’inspirait du genre classique du soap opera. Mais ensuite, Williams a réalisé que cela signifiait réécrire et reconfigurer le script et les scènes qu’ils avaient déjà tournés.

«Nous n’avons jamais mentionné cette fraternité du saut. Alors, comment les gens vont-ils l’obtenir avec les épisodes qui ont déjà enveloppé Ruth? » Se demanda Williams. “Et il était comme,” Eh bien, avec Denise, je vais essentiellement le réécrire sur place, donc je vais le jeter là-dedans. “”

Ruth sera «impitoyable»

La stratégie de Perry a fonctionné. Les fans ont été étonnés lorsqu’ils ont finalement réalisé que Ruth et Denise étaient des jumeaux après que la révélation ait été partagée sur Instagram.

«Soooooo l’intrigue s’épaissit… Qu’est-il arrivé à Ruth? Pourquoi la Première Dame était-elle sur Instagram de Denise? Où est Callie? ”

Les fans ont répondu: «COMMENT N’AI-JE PAS AVISÉ» et «Nous savons donc maintenant que Ruth a une jumelle. Hou la la! Il ne semble pas qu’elle soit morte selon l’épisode de la semaine prochaine. “

À un moment donné, il est apparu que Ruth avait été tuée. Cependant, il est clair qu’elle n’est pas morte car le spin-off de Perry, Ruthless, devrait être lancé sur BET + le 19 mars. L’histoire suit Ruth Truesdale qui kidnappe sa fille mais est liée à un culte auquel elle essaie de se libérer.

De nouveaux épisodes de The Oval de Tyler Perry reviendront au printemps sur BET. Vous pouvez diffuser les épisodes précédents sur BET +.