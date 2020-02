Melissa Leo dans «Blood Relative» – Fox Drama Pilot

Melissa Leo résout les crimes chez Fox: le lauréat d’un Oscar jouera dans le pilote dramatique du réseau Blood Relative, rapporte notre site sœur Deadline.

Basé sur l’article de James Renner en 2018 «Au-delà de la jungle de Bad: l’histoire vraie de deux femmes de Californie qui résolvent tous les mystères», le pilote est centré sur l’expert en généalogie génétique Louise Kelly (Leo), qui applique cette expertise à la criminalistique sur les lieux du crime ; elle est décrite comme «la personne la plus intelligente de la pièce, sans le temps d’expliquer ses méthodes aux gens moyens» et «impossible à gérer». Renner et Chris Levinson (Tyrant) ont écrit le pilote, qui sera dirigé par Philip Noyce (The Resident, Revenge).

Les crédits télévisés de Leo incluent I’m Dying Up Here, Wayward Pines, Treme, un épisode de la récente anthologie de Netflix Dolly Parton’s Heartstrings et la prochaine série limitée de HBO I Know This Much Is True. Elle a remporté un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans le film The Fighter de 2010.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Le pilote de la suite de trentenaire (autrement) d’ABC a ajouté Auden Thornton (l’épouse de la star du rock, Lucy, Lucy sur This Is Us) à son casting, rapporte Deadline. Elle jouera Brittany Weston, la fille d’Elliot Weston (Timothy Busfield) et Nancy Weston (Patricia Wettig). Brittany est une thérapeute en formation qui est impliquée dans une relation récurrente / récurrente avec Angelica.

* NBC a renouvelé la série alternative Ellen’s Game of Games pour la saison 4.

* BET + a renouvelé la série comique du producteur exécutif Will Packer Bigger, avec Tanisha Long, pour la saison 2, par date limite.

* Vida sera de retour pour la saison 3 le dimanche 26 avril à 9 / 8c sur Starz. Regardez une bande-annonce:

* AMC a publié un nouveau teaser pour Ride With Norman Reedus Saison 4, dont la première aura lieu le dimanche 8 mars à minuit ET / PT:

