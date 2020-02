Melissa McCarthy discute de jouer à Ursula dans “The Little Mermaid”

L’actrice Melissa McCarthy est récemment apparue sur le Ellen Show et a confirmé qu’elle jouera Ursula dans le prochain remake d’action en direct du classique d’animation, “The Little Mermaid”.

Elle a dit qu’elle avait récemment passé une semaine à Londres pour des répétitions et qu’elle avait un “Explosion absolue” être impliqué. Et a poursuivi en disant:

«Je joue Ursula, la sorcière des mers. C’est tellement amusant, on est juste en répétition. Ce fut une explosion absolue. Entrer dans le monde de Rob Marshall, c’est comme un rêve de fièvre, je suis juste allé à Londres pendant une semaine, je me disais: «Je ne vais pas aller au camp de danse pendant une semaine.» Toute la journée, il est comme, «Faites vous voulez faire glisser cette coquille de palourde de 40 pieds? “Je me dis:” Oui! Bien sur que oui. Qu’est-ce que tu es fou? “C’était très créatif.”

Découvrez le clip ci-dessous:

“The Little Mermaid” mettra en vedette Halle Bailey de Grown-ish, comme Ariel et Jonah Hauer-King comme Prince Eric, avec Jacob Tremblay comme Flounder, Awkwafina comme Scuttle, Javier Bardem comme King Triton et Daveed Diggs comme Sebastian.

Le film verra Alan Menken et Lin-Manuel Miranda travailler ensemble pour remasteriser les chansons originales et ils ajouteront également quatre nouvelles chansons au film.

Êtes-vous enthousiasmé par la nouvelle «petite sirène»?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.