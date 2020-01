Melissa McCarthy rejoint Nicole Kidman dans Nine Perfect Strangers de Hulu

Melissa McCarthy rejoint Nicole Kidman dans Hulu’s Nine Perfect Strangers

Selon The Hollywood Reporter, Melissa McCarthy a signé pour jouer en face de Nicole Kidman sur Hulu’s Neuf parfaits étrangers. Le gagnant d’un Emmy et nominé aux Oscars produira également la série limitée. Selon le rapport, McCarthy jouera Francis, l’un des neuf joueurs clés de l’émission. Ce rôle marque le premier rôle régulier de McCarthy depuis la série CBS Mike et Molly.

Kidman et la productrice Bruna Papandrea adapteront le best-seller de Liane Moriarty Neuf parfaits étrangers via leurs sociétés de production respectives, Blossom Films et Made Up Stories. David E. Kelley et Bord de demain L’écrivain John Henry Butterworth servira de showrunners ainsi que co-écrit la série.

Neuf parfaits étrangers se déroule dans une station balnéaire de santé et de bien-être qui promet la guérison et la transformation alors que neuf citadins stressés tentent de trouver un meilleur mode de vie. Le directeur de la station, Masha (Kidman), une femme en mission pour revigorer leur esprit et leur corps fatigués, veille sur eux, mais ces neuf inconnus n’ont aucune idée de ce qui va les frapper.

Les producteurs exécutifs incluent également Papandrea, Steve Hutensky et Casey Haver pour Made Up Stories, Kidman et Per Saari pour Blossom Films, Moriarty, Kelley et Butterworth. Neuf parfaits étrangers devrait faire ses débuts sur Hulu en 2021. La série rejoindra la liste croissante de la société de la série originale à venir, dont Wu-Tang: une saga américaine, A la recherche d’alaska, Représailles et Le grand.

La série est le dernier projet de Blossom Films, Made Up Stories et Endeavour Content. Blossom Films, la première saison de production de HBO Big Little Lies, qui a remporté huit nominations aux Emmy Awards et cinq victoires, dont la meilleure actrice pour Kidman et la meilleure mini-série ou téléfilm. Made Up Stories a été fondée par Papandrea, le producteur primé de la série HBO Big Little Lies et longs métrages Sauvage, Fille disparue, Corps chauds et Lait. La prochaine série télévisée d’Endeavour Content comprend le drame musical de Damien Chazelle The Eddy, série à succès Killing Eveet Apple Voir, qui mettra en vedette Jason Momoa.

Kidman a été vu récemment dans DC’s Aquamanet reviendra à Big Little Lies deuxième saison sur HBO.