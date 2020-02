Melissa MccCarthy sera Ursula dans le film d’action en direct de la petite sirène

Il a été confirmé que l’actrice Melissa MccCarthy jouera Úrsula dans le film d’action en direct de la Petite sirène Avec cela, presque tous les protagonistes du film ont été confirmés, car nous savons déjà qui seront Ariel et Prince Eric. En outre l’actrice a dit que ce serait amusant de jouer à l’ennemi juré d’Ariel.

Nous recommandons également: Nous avons déjà le prince Eric pour le film d’action en direct de la petite sirène

Dans une interview pour The Ellen Show, l’actrice Melissa MccCarthy a dit quelques mots sur son rôle d’Úrsula dans la bande d’action en direct de Little Mermaid:

«Je joue le rôle d’Úrsula, la sorcière des mers. C’est très drôle, de penser qu’on répète. Ça a été un gâchis. Entrer dans le monde de Rob Marshall, c’est comme une hallucination fiévreuse. Je viens à Londres depuis une semaine et je me disais: «Je ne peux pas danser pendant une semaine.» Toute la journée, il dit: «Voulez-vous glisser à travers cette coquille de palourde de douze mètres?» Et je dis: «Oui, bien sûr! »Êtes-vous fou? Cela a été très créatif. “

Melissa MccCanthy a participé à plusieurs films et émissions de télévision et deux fois a été nominé pour un Oscar, en 2011 pour la meilleure actrice de soutien pour sa performance dans Bridesmaids (Ladies in War, réalisé par Paul Feige) et en 2018 pour la meilleure actrice pour son rôle dans Can You Ever Forgive Me? (Pouvez-vous me pardonner?, Réalisé par Marielle Heller).

En plus de la participation de MccCarthy en tant qu’Ursula, le film d’action en direct de Little Mermaid mettra en vedette Halley Bailey en tant qu’Ariel adulte, Jonah Hauer-King en tant que Prince Eric, Jacob Tremblay en tant que Flounder, Awkwafina en Scuttley Daveed Diggs en tant que Sebastian.

.