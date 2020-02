‘Melodifestivalen 2020’ expulse Thorsten Flinck pour avoir été accusé de menaces et de vandalisme

Il est indéniable que la musique qui arrive directement de Suède est très attendue au Festival Eurovision. C’est devenu l’un des pays les plus importants du festival de musique européen et depuis quelques années, ses thèmes ont réussi à toucher beaucoup le public. Les responsables de la chaîne suédoise SVT ont déjà entamé la recherche de leur prochain représentant dans le cadre du concours musical de création de la présélection «Melodifestivalen 2020». Mais ce que nous pouvions difficilement imaginer, c’est que cette fois, il allait y avoir une expulsion directe de l’organisation, le cas de l’acteur, réalisateur et musicien, Thorsten Flinck, qui n’aura plus la possibilité d’être sélectionné pour représenter son pays.

Flinck avait fait une place dans la deuxième demi-finale qui aura lieu samedi 8 février prochain à Göteborg. L’artiste était connu pour être un acteur et musicien avec plus de 40 ans d’expérience, jouant des méchants en série et participant même à l’édition 2012 du format avec son groupe Revolutionsorkestern, où ils sont arrivés à la huitième place. Cependant, il était également célèbre pour sa façon controversée de ne pas être sous les projecteurs.

Thorsten Flinck dans le ‘Melodifestivalen 2020’

La chef de projet du festival, Anette Helenius, a confirmé la disqualification du participant pour vandalisme et menaces, regrettant d’avoir atteint ce point: “Nous voulions vraiment voir Thorsten Flinck sur la scène de” Melodifestivalen 2020 “ce samedi. Mais plongé dans un processus judiciaire en cours, nous ne pouvons pas lui permettre de rivaliser. ” Les responsables du SVT ont appris que l’artiste serait poursuivi pour un accident de voiture qui a eu lieu à Varberg, en mai de l’année dernière. Des témoins expliquent que Flinck, après l’accident, est sorti de la voiture avec une autre personne et a frappé le capot des plaignants.

Pour le moment, il n’y a pas de date fixe pour le procès, mais pour cette raison, le réseau public a décidé d’expulser l’acteur de la présélection à l’Eurovision. La chaîne suédoise est déjà à la recherche d’un nouvel interprète pour la chanson que Flinck allait chanter, “Miraklernas tid” (“Le temps des miracles”) composé par Thomas G. De SVT ils sont clairs que ce sont les chansons qui participent à leur présélection et qu’ils peuvent parfaitement changer qui les interprète.

Thorsten Flinck presque disqualifié en novembre

Le réalisateur était sur la corde raide avant Noël parce que a révélé sa participation à l’événement avant l’échéance, enfreignant les règles du festival. SVT l’a ignoré, n’a imposé aucune punition et l’a maintenu en compétition, ce qui a été repris par la presse suédoise et qui a fini par être considéré comme un traitement de faveur envers l’artiste devant les autres participants.

.