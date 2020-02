Membres d’Acapulco Shore sans vêtements au club Mazatlan

Les membres d’Acapulco Shore se retrouvent sans vêtements au club Mazatlan | Instagram

Le casting de la populaire série de chaînes de télévision MTV, Acapulco Shore, a été trouvé dans tout le monde depuis son arrivée au port de Mazatlan et cette fois ils ont été retrouvés dans un club gay mais nus!

Apparemment, la nouvelle saison d’Acapulco Shore sera pleine de surprises, de fête et de plaisir comme toujours dans les autres saisons.

A cette occasion, ils étaient Le Chili et Hé qui étaient le centre d’attention de la nuit, car apparemment ils étaient sortis pour s’amuser et se sont retrouvés sans rien.

Selon World Shore, les deux membres se sont retrouvés sans vêtements dans un club Mazatlan, où les enregistrements de la nouvelle saison du programme Acapulco Shore ont lieu. .

Dans une tanière de Mazatlan, par son nom Lolly pop, ils ont fait une blague sur le Chili et Jey, dans laquelle ils ont complètement terminé nus.

Il semble que les deux participants aient été victimes plaisanterie assez lourd de la part de ses autres compagnons, bien qu’ils n’aient pas avoué qui avait été l’auteur de la blague.

En outre, le portail a annoncé que les téléspectateurs auront la possibilité de voir un classe du «rivage» avec le El Recodo Band.

Le premier message avec lequel ils ont révélé les premiers détails du retour de ce projet a sans aucun doute ému tout le monde mazatlecos qu’ils auraient l’occasion de vivre un peu de cela.

Mazatlan brûle. Les Shores sont de retour et cette fois le Desm * dre va avoir des groupes, des fruits de mer, des ped * s, des combats ET PLUS QUE CE QU’ILS IMAGINENT! #MTVAcaShore arrive en avril. “

Cette nouvelle saison de la célèbre émission de téléréalité Côte d’Acapulco le mois de avril, mais pas encore signalé le jour exact.

Ils n’hésitent pas à partager tout ce qu’ils ont vécu dans le port, car au nom de Rive mondiale Ils partagent tout ce qu’ils vivent au jour le jour et que nous ne pouvons toujours pas voir sur le petit écran.

