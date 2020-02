Même Anuel ne pouvait pas se le permettre! Karol G est devenu ce cadeau milliardaire

La chanteuse colombienne du moment, Karol G a laissé même son fiancé Anuel sans voix avec ce milliardaire et nouvelle acquisition.

6 février 2020

Actuellement Karol G Elle est l’une des Latinas les plus positionnées du moment, son dernier succès mondial connu sous le nom de “Tusa” a franchi les frontières. De plus, l’amour que les adeptes de cette belle femme ont montré chaque jour l’a fait grandir de plus en plus.

Depuis que sa relation avec le reggaeton est également apparue Anuel, les adeptes de ce couple n’ont pas perdu un seul pas vers leur belle union.

Surtout au début de la nouvelle année où Anuel Il a annoncé sur son compte Instagram que cette année serait l’union conjugale des deux, une nouvelle qui a suscité encore plus d’intérêt pour cette paire.

Peu à peu Karol Elle a réalisé ses rêves, apparemment l’un d’eux l’a déjà réalisé, qui était de posséder une grande et luxueuse maison de campagne.

La nouvelle maison acquise par Karol pourrait être évalué près des 2 millions de dollars une folie totale!

