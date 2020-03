“Même Joaquín Reyes ne ferait pas mieux”

Mardi 10 mars dernier Javier Ortega Smith testé positif pour le coronavirus. Le tout après avoir assisté dimanche dernier à l’énorme événement organisé par VOX au Palacio de Vistalegre. Un événement dans lequel Smith, comme le montrent les images, présentait déjà des symptômes de la maladie portant un foulard.

Joaquín Reyes, caractérisé comme Santiago Abascal; et Ortega Smith

Maintenant, le politicien a publié une vidéo de son domicile gardant la quarantaine correspondante. Le secrétaire général de VOX n’a ​​laissé personne indifférent à sa vision particulière de l’isolement, durant lequel il prétend être des “forces de recharge” pour que ses “anticorps espagnols” luttent contre les “foutus virus chinois”.

Chers compatriotes, après vos questions, je dois partager mon quotidien de chez moi. J’essaye de rester en bonne forme physique et mentale, rechargeant mes forces, mes “anticorps espagnols” luttent contre les fichus virus chinois, jusqu’à ce que je les vaincre ????????????? # FuerzaEspaña pic.twitter.com/rZRlsY2Mf5

– Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) 13 mars 2020

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, Ortega Smith passe des heures à rester en forme avec l’exercice physique et à activer l’esprit par la lecture. Il a également le temps de travailler depuis son bureau et, à l’occasion, de bronzer sur la terrasse de sa maison. Le tout avec un montage, au moins, particulier, digne d’un programme de croquis.

Joaquín Reyes, c’est toi?

Les comparaisons étaient inévitables et sur les réseaux sociaux est devenu un sujet tendance Joaquín Reyes, célèbre pour ses vidéos imitant des célébrités dans ‘Niñada Nui“. “Moi, voyant qu’il s’agit du récit officiel du menda este et refusant de croire que celui de la vidéo n’est pas Joaquín Reyes”, a admis un internaute abasourdi.

Moi, voyant que c’est le compte rendu officiel des menda et refusant de croire que la vidéo n’est pas Joaquín Reyes.

– Nous gagnerons (@jokingbad) le 14 mars 2020

Je me réveille et vois que Joaquín Reyes est TT. J’entre et vois que c’est parce qu’Ortega Smith & Wesson a fait une vidéo dans laquelle il semble que l’humoriste l’interprète. Pour ces choses, Twitter est cool ????????????

Bonjour et # Joyeux samedi.

– Albert # PaísValencià ???? (@_Gafas_y_reloj_) 14 mars 2020

Je vois tt Joaquín reyes hahahaha et je trouve la vidéo d’Ortega en train de faire des poids et cette petite musique, Joaquín reyes va finir l’affaire car tous ceux-ci commencent à faire leurs vidéos # joaquin reyes

– Constanza (@ Botellita36) 14 mars 2020

L’hôte, qui a été fait TT Joaquín Reyes par la vidéo d’Ortega Smith ????????????. Venez Joaquín, jetez des œufs, cela peut être le défi de votre vie!

– Tonilanister (@tonilanister) 14 mars 2020

Si cela est vrai (on ne sait plus à quoi faire confiance), le meilleur faux compte est le vrai compte de @Ortega_Smith. Quelqu’un me dit que c’est Joaquin Reyes, s’il vous plaît. pic.twitter.com/5Z7r4oxhqD

– Naim Thomas (@NaimThomas) 14 mars 2020

Joaquín Reyes crée la tendance et lui-même n’aurait pas fait un Zanguangos avec la qualité qu’Ortega Smith et Rahola. pic.twitter.com/HVoNhERbR3

– Le formidable (@PajaroPerdiz) 14 mars 2020

Ortega Smith jouant Joaquín Reyes jouant Ortega Smith.

– ErKieDeLaParmeraH (@KieDeLaParmera) 14 mars 2020

3,6 millions de personnes ont voté pour le parti d’Ortega Smith, le même parti qui défile comme Joaquin Reyes, parlant des “anticorps espagnols” et des “virus chinois”. Et il le croit.

Ils sont à la hauteur des terraplanistas et des anti-vaccins.

3,6 millions de personnes. pic.twitter.com/UuUJIG3AYN

– Cristian ???? (@Kira_Snoopy) 14 mars 2020

