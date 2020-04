“Même ma maman ne m’a pas cru”: JC Chávez Jr.

Mexico,- Le fils de la légende, Julio César Chávez Carrasco, a avoué aux médias lors d’une conversation virtuelle avec le président du World Boxing Council (WBC), Mauricio Sulaimán.

Un Junior différent, ouvert et sincère pouvait être vu et entendu avant les questions sur sa carrière professionnelle au-dessus du ring et sa vie désordonnée en dehors du ring.

Chávez Jr. a reconnu que la chose la plus difficile de sa carrière n’était pas de tomber vaincu lors d’un concours de titre mondial, ni de perdre le tour final pour voir comment sa ceinture de monarque a été dénudée, encore moins tomber à La Romana et faire un effort surhumain pour donner la limite de la division. Le “Junior” accepte que la chose la plus douloureuse sur son chemin a été de perdre sa crédibilité, “C’est quelque chose qui va avec ma carrière de combattant et d’athlète, et que j’ai perdu depuis un moment, ne pas avoir de crédibilité est quelque chose de très laid, et tu m’as aidé Mauricio (Sulaimán) tu croyais en moi, quand la vérité n’était pas ma maman croyait en moi, plus personne ne croyait en moi », a déclaré l’ancien champion du monde dans les médianes.

Chávez Jr. avoue ses péchés

Chávez Carrasco a accepté cette arrogance, mais surtout la toxicomanie, a diminué sa carrière professionnelle, “Ma pire erreur dans ma carrière est de penser que personne ne pourrait me gagner, que je pourrais faire les choses quand je le voulais et comment je le voulais, pense que je J’étais alors très actif, et très fort, pour penser que tout était physique et pour ne pas avoir raison dans la tête, si j’avais été bien mentalement, un mois a suffi pour me préparer car je suis né boxe, alors c’était plus un problème mental, et dans mon la vie en tant que personne regarde je ne regrette rien, mais la vérité dans ma vie je n’aurais jamais aimé avoir une dépendance à une drogue ou quelque chose comme ça, la vérité je regrette de ne pas avoir pris quelque chose comme ça ou essayé, je regrette d’avoir eu une dépendance à quelque chose qui m’a éloigné de ce que j’ai toujours aimé et que je voulais que la boxe soit, dans la mesure où j’ai toujours pensé que la boxe ne me plaisait plus, mais j’évitais bien la réalité et ne voyais pas la vérité, donc si Je regrette d’avoir J’ai consommé de la drogue à la vérité, c’est quelque chose que je n’aurais jamais voulu », a reconnu l’ancien champion des super poids welters du vert et de l’or.

Enfin, le “Fils de la légende” a ajouté qu’il n’était jamais préparé à la gloire et à l’argent, “L’argent et tout ce que Mauricio (Sulaimán) affecte les boxeurs, ils tombent dans l’alcoolisme et cela, pour moi et sans réaliser si je affection, je n’avais pas les pieds sur terre et sans m’en rendre compte peu à peu, je perdais mon amour pour la boxe », a expliqué le Junior, qui a annoncé son intention de continuer la boxe pour les quatre prochaines années, et dans l’esprit Il a un match revanche contre l’Argentin Sergio “Maravilla” Martínez.

