Même Mark Ruffalo n’est pas sûr quand Hulk pourrait revenir au grand écran

De nombreux analystes des médias ont examiné la quantité de shrift Hulk donnée dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Après avoir été l’un des super-héros Marvel les plus populaires à côté de Spider-Man, il semble avoir pris place derrière tous les autres Avengers sur grand écran.

Ce qui est à blâmer pour cela est sans doute complexe et un certain nombre de facteurs. Cela n’a certainement rien à voir avec le quatrième acteur à avoir incarné Hulk: Mark Ruffalo.

Ruffalo a contribué à décupler le personnage après qu’Edward Norton ait essayé de le faire fonctionner dans le premier film MCU Hulk. Maintenant, Ruffalo admet que Hulk a probablement terminé, ou du moins avec lui dans le rôle. Il dit que Avengers: Fin de partie était une sorte de conclusion pour Hulk, même si l’on peut affirmer que son histoire n’est pas terminée.

Marvel a-t-il rendu The Hulk trop inintéressant?

Mark Ruffalo lors de la première de «Avengers: Infinity War» | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Lorsque Ruffalo a parlé de reprendre le rôle à nouveau lors d’une récente interview sur The Graham Norton Show, il a dit qu’il ne savait tout simplement pas si cela se produirait. Il a dit qu’il fallait une bonne raison pour que cela se produise, quelque chose qui aurait pu être annulé par Marvel exprès.

On peut facilement affirmer que Hulk est devenu un peu moins intrigant dans les films Avengers car il était moins humanisé par la victimisation de CGI. Voir la version hybride de Banner / Hulk (Smart Hulk) n’a pas aidé non plus.

Pour ceux qui ont grandi avec l’émission télévisée The Incredible Hulk originale, la version MCU n’avait pas autant de mystère ou d’effroi. De plus, Hulk dépendant des autres Avengers pour aider à combattre les méchants, il semble que Marvel n’ait aucune foi en laissant Banner / Hulk avoir sa propre histoire.

La plupart des fans trouveront probablement étrange que puisque l’hybride surdimensionné Hulk est maintenant la norme dans l’univers Marvel actuel, comment passera-t-il inaperçu sans que les Avengers survivants ne le rencontrent quelque part?

Les souvenirs du Hulk d’origine prévalent probablement encore

Quiconque a grandi avec la série originale de CBS The Incredible Hulk à la fin des années 70 / début des années 80 se souviendra à quel point le spectacle était convaincant en apportant un angle plus humanisé à l’histoire. La plupart de cela a été attribué aux excellentes performances de Bill Bixby en tant que (David) Banner et Lou Ferrigno en tant que Hulk.

Ferrigno’s Hulk est tellement emblématique et étrange que personne ne pouvait supprimer ces images de leur esprit. Pas étonnant que Hulk, dirigé par Ang Lee en 2003, ait échoué en voyant Hulk créé par les effets CGI pour la première fois.

Grâce au MCU, Hulk n’a pas l’air différent, malgré les progrès de CGI et la technologie de capture de mouvement. En y regardant de plus près, il est clair que les Avengers humains sont beaucoup plus attrayants pour le public simplement parce qu’ils sont humains (principalement).

Si Hulk revient, il est sans doute préférable que Marvel redémarre toute la franchise et revienne peut-être aux principes de base de l’émission télévisée.

Marvel serait-il prêt à revenir à des bases comme “Star Wars”?

Après avoir récemment appris le nombre d’effets pratiques utilisés par le Mandalorien dans la trilogie originale de Star Wars, beaucoup à Hollywood se demandent si la vieille école est meilleure à certains égards. Oui, CGI est inévitable, mais le réduire uniquement là où il est nécessaire pourrait devenir une nouvelle norme.

Est-ce que Marvel serait prêt à recommencer à faire ressembler Hulk à une vraie chose respirante plutôt qu’à utiliser des astuces numériques? À l’époque où Ferrigno jouait Hulk, cela signifiait être enduit de maquillage vert pendant de longues heures chaque jour, sans compter le maquillage prothétique et une perruque.

Tout semblait efficace à la télévision. Les chances sont minces que Marvel voudrait recommencer, et encore moins redémarrer Hulk car cela perturberait le canon précédent.

Le meilleur que l’on puisse espérer est que Hulk apparaisse dans des camées pour les phases futures, y compris la prochaine série She-Hulk. Sinon, tout réveil devrait avoir lieu dans des années à partir du moment où le canon sera probablement recyclé.