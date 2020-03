Même remorque de bateau pour une comédie filmée secrètement sur un bateau de croisière

Dark Star Pictures a fait ses débuts la première bande-annonce de Même bateau, une comédie tournée secrètement sur un bateau de croisière à propos d’un assassin voyageant dans le temps tombant amoureux de sa cible. La bande-annonce peut être consultée dans le lecteur ci-dessous!

James est un assassin voyageant dans le temps du 28e siècle envoyé en 2018 pour tuer une femme, mais lorsque son stagiaire tombe malade et qu’il perd ses papiers, il a du temps pour tuer, pour ainsi dire. En profitant de la croisière, il tombe accidentellement amoureux de la femme qu’il est censé tuer. Même bateau est un film sur le devoir, l’amour, l’amitié, et comment la gentillesse est plus puissante que la destruction.

Le film, écrit Chris Roberti et Josh Itzkowitz sur une histoire des deux et Mark Leidner et réalisé par Roberti, met en vedette Roberti dans le rôle de James aux côtés de Tonya Glanz et David Bly.

Même bateau devrait sortir en VOD le 7 avril.