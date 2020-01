Même Robert Downey Jr.n’est pas sûr que Iron Man se fasse dans l’univers cinématographique Marvel

Iron Man (Robert Downey Jr.), favori des fans de Marvel, a terminé son voyage quand il a fait le sacrifice ultime pour vaincre Thanos (Josh Brolin) dans Avengers: Fin de partie. Malgré sa mort, les fans de Marvel espèrent que le studio le ramènera dans un futur film, probablement via le multivers ou une sorte de flashback. Alors que Marvel pourrait ramener Downey Jr. pour un autre camée, l’acteur a émis beaucoup de doutes quant au retour dans une récente interview.

Iron Man de Marvel, Robert Downey Jr | David M. Benett / WireImage

Downey Jr. parle de jouer à Iron Man

Downey Jr. a lancé l’univers cinématographique Marvel avec Iron Man en 2008. Il est allé apparaître dans deux films autonomes supplémentaires, ainsi que de nombreuses apparitions croisées, devenant un pilier du MCU.

Mais l’histoire de Tony Stark est arrivée à une conclusion appropriée dans Fin du jeu

après avoir abandonné sa vie pour vaincre Thanos et sauver ses amis de

mort certaine.

Bien que sa mort semble définitive, les fans espéraient que

Marvel finira par le ramener. Le multivers semble être le moyen de

accomplir cela, en particulier avec des films comme Doctor Strange dans le

Multivers de Madness explorant ce thème.

Malheureusement, Marvel n’a rien dit sur la résurrection

Homme de fer. Selon nous

Got This Covered, Downey Jr. a récemment parlé de reprendre le

rôle emblématique et avait ceci à dire:

«La guerre pour moi est terminée. Personnellement, je suis descendu

des pâturages plus verts.”

Downey Jr.a fait les commentaires lors de la promotion de son nouveau film, Dolittle (qui présente également sa co-star de Marvel Tom Holland dans un rôle parlant).

Downey Jr. taquine le retour

Malgré les commentaires de Downey Jr. sur le fait de quitter Marvel, il

a récemment taquiné que le retour en tant qu’Iron Man n’est pas hors du domaine de

possibilité.

Au cours de sa tournée promotionnelle Dolittle, Downey Jr. a été invité

s’il serait disposé à retourner au MCU à l’avenir. Bien que l’acteur

se sent comme le voyage de son personnage est terminé, il semble qu’il est prêt à

revenir si le moment est opportun.

“Oui, tout pourrait arriver”, a-t-il déclaré. “Aussi loin

en ce qui me concerne, j’ai raccroché mes pistolets et je suis content de le laisser partir. “

Il y a eu beaucoup de rumeurs à propos de Downey Jr. dans le prochain film de Scarlett Johansson, Black Widow, qui se situe entre les événements de Marvel’s Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War.

Étant donné la façon dont le film couvre les événements avant la mort de Tony, il offre

Admirez l’occasion parfaite de ramener Iron Man pour un dernier hourra. Mais

sur la base des commentaires de Downey Jr., il ne semble pas que cela se soit produit.

Kevin Feige s’ouvre sur le casting d’Iron Man

Alors que les fans attendent de voir si Iron Man retourne au MCU, le président de Marvel, Kevin Feige, a récemment parlé du casting de Downey Jr. pour le rôle emblématique.

En tant que président de Marvel, Feige a décidé de lancer

Downey Jr. incarnera Tony dans le film de 2008. Entrer dans le processus de casting,

cadres comme Paramount a dit à Feige que Tony devait être tout aussi intrigant que

Iron Man, qui a mis beaucoup d’effort sur le casting du bon acteur pour le rôle.

Choisir Downey Jr. a été l’une des premières décisions que Feige a prises en tant que

président de Marvel. Mais au lieu de se sentir dépassé, Feige a embrassé le

l’occasion de faire quelque chose de vraiment incroyable.

«Littéralement, la première décision que j’ai prise et j’ai été autorisée à

faire et autorisé à essayer de poursuivre en tant que président de Marvel Studios était

casting de Robert Downey Jr. et c’était amusant de le faire parce que nous savions

ce serait soit formidable, soit le plus gros incendie de bennes à ordures jamais réalisé », a expliqué Feige.

Feige a ajouté que le MCU ne serait pas une chose s’il n’avait pas été

pour Downey Jr. et le succès d’Iron Man. En fait, Marvel devait

trouver plus de 500 millions de dollars pour financer la phase 1 du MCU, beaucoup qui a été fait

par Iron Man.

Feige a presque rejeté Downey Jr. pour le rôle

Bien que tout ait fonctionné pour Feige et l’univers cinématographique Marvel, il fut un temps où Downey Jr. n’était pas en lice pour le rôle. Feige a révélé qu’ils avaient rejeté Downey Jr. plusieurs fois avant de lui offrir le rôle.

Feige hésitait à cause de l’histoire de substance de Downey Jr.

abuser de. Il y aurait également d’autres acteurs de renom en lice pour le rôle,

dont Tom Cruise.

Mais à la fin de la journée, Feige et Marvel ont décidé de jouer

Downey Jr., et sa décision a payé d’énormes dividendes pour le studio. Au cours d’une

dix ans plus tard, Marvel a sorti plus de 20 films dans le MCU et son titre

dans la phase 4.

Le prochain film de la gamme Marvel est Black Widow, qui sortira

en salles le 1er mai.