Même si vous aimez le sel, n’en abusez pas: quelque chose de mauvais peut vous arriver

Le sel est essentiel au bon fonctionnement de l’organisme, mais son ingestion en excès peut entraîner d’autres problèmes graves. Connaissez-les et évitez-les de vivre en bonne santé.

27 janvier 2020

La consommation excessive de sel est un problème que beaucoup de gens ont qui n’hésitent pas à jeter pratiquement la salière entière hors de la nourriture (avant ou après avoir fait cuire les aliments).

En excès, le sel est l’une des principales causes d’hypertension artérielle. Sachez ce que c’est pour éviter tout mauvais moment avec votre santé.

L’hypertension artérielle fait perdre aux artères, qui transportent le sang dans le corps, l’élasticité et deviennent plus rigides, ce qui rend difficile le travail du cœur et des reins.

Cela entrave la fonction des reins, diminue la quantité de calcium, la rétention d’eau, favorise l’apparition de certains types de tumeurs (comme le cancer de l’estomac), entrave la fonction du système respiratoire et favorise le surpoids et l’obésité.

Par conséquent, nous ne devons pas consommer plus de 5 milligrammes de sel par jour et ainsi, vous aurez une vie saine et une nourriture riche!