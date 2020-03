Même si vous ne pouvez pas croire! Karol G détestait “Tusa” la première fois qu’il l’avait entendue

Le chanteur colombien de reggaeton Karol G, a raconté comment tout le processus a été pour que la chanson “Tusa” émerge, qui est déjà en train de devenir l’un des super tubes de ce genre urbain.

11 mars 2020

Le chanteur colombien de reggaeton Karol G, a raconté comment tout le processus s’est déroulé pour que la chanson “Tusa” émerge, qui est déjà en train de devenir l’un des super succès de ce genre urbain.

Dans une interview accordée à une station de radio en Argentine, où il proposait récemment un concert au stade Luna Park de la ville de Buenos Aires, Karol G il dit que la première fois qu’on lui a fait écouter le sujet, il n’est pas tombé amoureux de lui.

Il l’a même laissé partir pendant plus d’un an, jusqu’au jour où il a entendu le mot “tusa”, qui dans le jargon colombien fait référence à la méchanceté, et a demandé ce qui s’était passé.

Mais cette fois, il y avait de la magie et Karol G Il dit qu’il “est tombé amoureux” du sujet et l’a enregistré immédiatement.

Puis, en vérifiant son Twitter, il a trouvé un message du chanteur américain Nicky Minaj, qui a assuré qu’il se retirerait de la musique, et lui a envoyé un message avec la chanson, lui demandant de collaborer.

Le même jour, la diva américaine a envoyé les voix enregistrées et un mois plus tard, elles enregistraient le clip vidéo.

.