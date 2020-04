Mèmes, la chute mondiale de Whatsapp et d’autres réseaux rend tout le monde fou

Memes, la chute mondiale de Whatsapp et d’autres réseaux rend tout le monde fou | Instagram

En pleine contingence et le premier jour d’avril, des applications comme Whatsapp, Facebook et Instagram ils ont cessé de travailler et les gens ont commencé à devenir fous et à entrer dans panique, pour ce qu’ils ont commencé à faire mèmes a propos.

La chute de ces réseaux sociaux a fait rester les internautes plus de 30 minutes sans parcourir les réseaux sociaux.

Toutes ces applications ainsi que Messenger ils ont cessé de travailler tout à coup dans le monde et bien sûr immédiatement les gens ils ont commencé à les signaler comme les échecs de service.

La chute a commencé à être signalée à environ 15h00 au moyen de twitter et bien sûr le mèmes ils ont commencé à venir et ont créé un énorme tendance pour cet événement.

Les gens ont noté que messages texte s’ils ont été envoyés et ils ont reçu, mais n’ont pas pu télécharger des images, des vidéos, des audios ou tout autre contenu multimédia, ou même voir les statuts publiés par les contacts.

Les échecs ont été principalement en Europe et en Amérique du Sud, mais certains échecs ont également émergé en Asie et en Amérique du Nord.

À partir de 15:50 heures ils ont commencé à fonction normalement toutes les applications qui ont une erreur.

C’était certainement quelque chose qui a conduit plus d’un fouEh bien, avec l’isolation, c’est l’une des rares choses qui peuvent être faites à la maison sans aucun problème.

Tout semble indiquer que le problème a commencé à résulter de la hier soir mais il n’était pas si étendu, il a donc été conclu que les échecs sont en raison d’une forte demande inhabituelle ces dernières semaines car des millions de personnes sont plus actives que jamais sur leurs réseaux sociaux.

Le surutilisation du monde en raison de l’isolement fait des applications de appels vidéo comme Zoom y Fête à la maison, mais aussi beaucoup souhaitaient continuer à utiliser WhatsApp.

Il a été tellement utilisé que, étonnamment, la première semaine, un croissance utilisation approximative dans un 62%.

