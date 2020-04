MEMES, Twitter tombe en panne et les internautes deviennent fous | Instagram

Réseau social et service de microblogage de Twitter récemment a présenté quelques défauts et les problèmes de connexion à ce que les utilisateurs sont devenus fous et les mèmes sont arrivés ayant été en pleine quarantaine.

Des utilisateurs de différents pays ont commencé il y a quelques heures signaler certains problèmes de publier leurs tweets et ils ont eu du mal à ouvrir la page sur leurs ordinateurs.

En plein milieu de la quarantaine, c’était quand Twitter a commencé à présenter des défauts, y compris la suspension et la fermeture des comptes, ainsi que l’élimination de la publication et les difficultés d’ouverture du serveur dans la version Web du réseau.

Tellement qu’ils rient quand Facebook, WhatsApp et Instagram tombent et maintenant Twitter est tombé.

12 avril 2020

Twitter tombe, je ne peux pas jouer tranquillement à l’appel du devoir car ça tombe aussi. Je sens que la malchance me hante.

– ً (@wxires)

11 avril 2020

Les utilisateurs ont commencé à signaler la baisse plus tôt dans la journée du 11 avril, principalement aux États-Unis et d’autres pays à travers le monde, notamment l’Espagne, le Royaume-Uni, la Grèce et le Mexique, selon le site Web de Downdetector.

Peut-être que la raison des problèmes que je présente est que ces dernières semaines, pendant la quarantaine, plus grand nombre de personnes qui sont connectés au réseau social.

Twitter nous fait tout gâcher. Que faisons-nous en cas de chute? Où allons-nous pleurer?

– Zadyrie ❄️ (@zadyriia)

11 avril 2020

Chaque fois que je viens à être social, Twitter tombe, il ne m’aime pas !!

– Maelyn. (@whenlifxbegan)

12 avril 2020

Le 38% des utilisateurs connu des problèmes avec un iPhone ou iPad, tandis que les défaillances des appareils dont le système d’exploitation est Android supposons que le 18% du total.

Comme prévu, le mèmes ils n’ont pas attendu et ont immédiatement commencé à inondation tous les réseaux sociaux avec eux.

Watshap tombe tous les 2 x 3, faceebok vole mon compte, Twitter est plus bas qu’Adarii, j’ai lu qu’ils retirent 5 G de nombreux pays en raison de maladies, et pour couronner le tout, mon appareil photo se casse et je ne peux pas télécharger mon première vidéo sur youtube … et tout à 5:25 … pic.twitter.com/Bd0DhXTxyv

– FrescoMalibu (@FrescoMalibu)

12 avril 2020

Pandémie, confinement, Internet moche … Et Twitter échoue. Quoi d’autre ???? “,” Au cas où nous n’en aurions pas assez, Twitter tombe “,” La mise à jour que vous ferez devra être bonne, Twitter, car ils vont deux fois de suite, DEUX “, étaient quelques commentaires à ce sujet.

Il convient de mentionner que la semaine dernière, WhatsApp, Instagram y Facebook présenté super échouer pendant quelques heures, également dans le monde entier.

Twitter tombe plus souvent que mon estime de soi

– ☁️Yoz☁️ (@ndumdl_)

11 avril 2020

Entre les échecs Ils ont présenté que vous ne pouviez pas télécharger de contenu multimédia tel que des photos, des vidéos, des audios vocaux et même des fichiers.

