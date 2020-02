Memo Aponte est accusé d’avoir abusé d’un mineur et devient une tendance | Instagram

Guillermo Aponte Mille ou mieux connu sous le nom de Memo Aponte Il a été accusé dans les derniers jours d’avoir maltraité un mineur, car non seulement avec des cris et de la violence mais aussi en dépassant la limite, tendance sur twitter et soyez fortement critiqué Pour beaucoup de gens.

Memo Aponte est connu pour être un acteur de doublage au sein de Disney dans des films comme Cherchant Nemo, Les incroyables, Histoire de jouets, Dans des séries animées comme Phineas et Ferb, Star wars, entre autres.

C’est aujourd’hui samedi 22 février que l’acteur est devenu tendance sur Twitter, après que son ex-petite amie l’a accusé de abus qui a souffert pendant leur parade nuptiale 13 ans d’âge.

La fille a commenté que son relation c’était de plus en plus difficile e inconfortable, jusqu’à atteindre le point d’agression de sa part.

Cependant, bien que la jeune femme ait avoué cette agression, personne ne le croyait Au début, cependant, ce ne serait pas la première fois que Memo a de telles accusations.

Aucune autorité ne m’a cru, aucun ami n’a été blâmé pour avoir été violé de toutes les manières possibles. Il m’a fallu des années pour m’en remettre, mais il y a des choses qui ne sont jamais dépassées. », Explique la jeune fille dans la publication.

Cependant, cette ce n’est pas la première fois que l’acteur est accusé de telles choses, car il y a quelque temps, en 2019, il a également été souligné harceler à certains mineurs pro-moyens de Instagram et Télégramme demander des photos

Memo Aponte pourra céder tout un magasin de funk, mais cela n’enlève rien au fait d’être violeur, sexiste, misogyne.

– Aidé | ᴎòiꙅɿoƚꙅiᗡ (@cinnaxbgress)

22 février 2020

Comme Memo Aponte n’obtient pas de cadeau pour effacer son nom sur Twitter, il commence à créer de faux comptes pic.twitter.com/RPWel3Y6N0

– Altesse de Valladolid (@annaisagarciat)

22 février 2020

Le plus étrange de tous, c’est qu’à cette occasion, c’était “clarifié“ce qui s’est passé, mais pas cette fois, a plutôt organisé un concours pour pouvoir détourner ce qui se passe, mais continue d’être critiqué à travers Twitter en ne commentant pas cela.

