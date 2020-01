Menace la vie de plusieurs résidents en 16 x 10

Après les vacances d’hiver habituelles, ‘Grey’s Anatomy’ revient avec la poursuite de sa seizième saison. Dans le dernier épisode diffusé, ils nous ont laissé du miel sur les lèvres après avoir vu comment une voiture a été construite contre le bar de Joe, où étaient certains des médecins et des protagonistes de la fiction. De plus, Amelia a découvert que Link n’est pas le père de son bébé, elle devra donc décider de lui dire la vérité ou de garder le secret. En outre, Avery et Koracick sont entrés en conflit pour le bien d’un jeune patient et de sa famille, tandis que Maggie a jeté l’éponge après plusieurs échecs médicaux. Pour sa part, DeLuca a demandé du temps à Meredith, laissant la relation par intermittence et avec de sérieux doutes quant à sa poursuite, en particulier après l’incorporation d’un nouveau chirurgien pédiatrique.

dans cette dixième épisode de la seizième saison de ‘Grey’s Anatomy’, intitulé “Help Me Through the Night” et qu’en Espagne, nous pouvons le voir grâce à Fox Life, les chirurgiens de l’hôpital Grey-Sloan Memorial se préparent à recevoir un grand nombre de blessés après l’accident du Joe’s bar. Sauver la vie de leurs pairs devient leur priorité, mais ils doivent également faire face à leurs problèmes personnels. Ainsi, Bailey est obligée de prendre en charge la situation après avoir subi un avortement, tandis qu’Amelia doit faire face à la nouvelle que Link n’est pas le père du bébé qu’elle attend. De son côté, Teddy doute qu’Owen et Maggie reçoivent des nouvelles inattendues.

Vit en danger

Amelia et Teddy dans ‘Grey’s Anatomy’

L’une des grandes inconnues que nous espérions résoudre avec ce premier épisode de l’année de ‘Grey’s Anatomy’ était connaître le sort de ceux qui étaient dans le bar de Joe Lorsqu’un accident s’est produit. La tension derrière cette séquence inquiétante était plus qu’évidente, surtout compte tenu du contexte de cette série. Cependant, l’espoir ne doit jamais être perdu et, au début, nous n’avons eu à regretter la mort d’aucun des médecins Ils étaient là. Cependant, nous avons plusieurs blessés graves, bien que tous soient résidents. Cela ne signifie pas que ce sont de bonnes nouvelles, mais cela atténue d’une manière ou d’une autre sachant que nous n’aurons pas à regretter une perte significative, surtout après avoir su que Nous ne reverrons pas Alex Karev après la confirmation du départ de Justin Chambers.

Alors que nous considérons que tout indique que Karev n’aura pas d’adieu spécial et que nous devrons nous contenter d’une excuse de pèlerin dans laquelle ils affirment qu’il rend visite à sa mère, la tension à l’hôpital ne cesse pas. Le casque a été le plus touché, mais la grande équipe formée par Miranda et Richard dans la salle d’opération suffit à lui sauver la vie. Les deux sont les maîtres de la chirurgie et nous espérons que c’est une étape pour Bailey d’admettre la réintégration de Richard. De plus, parmi tant de moments de tension, nous avons pu profiter avec une touche d’humour si caractéristique de cette série, dans ce cas de la main de Helm elle-même qui, sous l’influence de médicaments et d’alcool, a avoué devant tout le monde qu’elle était amoureuse de Meredith.

Pour sa part, Parker souffre d’un trouble typique des anciens combattants, exacerbé par l’accident. Un complot sans grand intérêt, mais qui rend hommage à tous ces soldats qui rentrent chez eux après avoir fait face à des situations traumatisantes et qui ne reçoivent pas tout le soutien psychologique nécessaire. Cela nous a également permis de vérifier que Teddy et Amelia non seulement ils ont enterré la hache de guerre pour toujours, mais maintenant Ils sont capables de se parler et de se soutenir. Qui a également été blessé est Schmitt, diagnostiqué avec un syndrome cardiaque brisé. Le stress vécu récemment a fait des ravages, mais ce n’est pas seulement parce que Grey elle-même prévoit de prendre soin de lui car elle n’a aucun ressentiment, et son garçon et ses amis ne pensent pas à le mettre de côté.

Pour le bien des autres

Chandra Wilson est Miranda Bailey dans ‘Grey’s Anatomy’

À plus d’une occasion, nous avons été témoins de la forteresse de Miranda Bailey, souvent reflété dans son caractère grossier. Cependant, nous sommes tous des êtres humains et nous avons le droit de pleurer et de nous briser quand nous ne pouvons plus. Dans votre cas, on l’a vu forcé de faire avancer son équipe dans une situation limite, tout en faisant face à la difficulté d’avoir subi un avortement soudain. Votre travail mérite des éloges, surtout lorsque reconnaît qu’il a tout fait pour le bien de son peuple et qu’elle a pu tout faire avancer sauf elle-même. C’est peut-être pourquoi la voir se défouler et si fragile avant Richard nous avons été émus et excités, et même plus d’un auront eu envie de la serrer dans ses bras.

Heureusement Bailey a le soutien inconditionnel de Warren. Finis les problèmes conjugaux qui mettaient en danger leur relation, car ils s’aiment et s’aiment. En fait, Ben a été chargé de demander de l’aide à Webber et Hunt, sachant que Miranda allait avoir besoin de ce soutien, surtout qu’un jour, il était son mentor et son grand ami. Dans ce cas Warren devrait également être applaudi, car il vient également de perdre un fils et agit pour protéger Miranda parce qu’elle est la première chose pour lui. Ceux qui n’ont pas l’intention de se séparer d’elle dans ces moments compliqués sont soit Richard et Meredith, prouvant qu’ils sont une famille.

La complicité continue quand Owen laisse toutes ses peurs derrière et décide de demander à Teddy de l’épouser, l’obligeant également à mettre de côté ses doutes et à accepter de continuer avec cette famille qu’ils ont réussi à former. Les surprises continuent quand Nous avons découvert que Koracick est beaucoup plus sensible et une meilleure personne qu’il ne le pense et transmet son attitude. Il ne reste plus qu’à voir s’il va abandonner maintenant que Teddy et Owen vont passer devant l’autel. Alors que, Amelia ne sait toujours pas trop quoi faire, car quand il semblait qu’il allait avouer à Link qu’il n’était pas le père du bébé, il décide de reculer. Cependant, Elle est assez rusée en attendant le moment le plus approprié, car c’est une histoire qui affectera de nombreuses parties et pourrait briser de nombreuses fondations.

De nouveaux problèmes en vue

Andrew DeLuca dans ‘Grey’s Anatomy’

Avec la parution du premier chapitre de l’année, de nouvelles histoires et intrigues sont également ouvertes. Bien que déjà nous savions que la vie de Maggie n’allait pas être simple depuis qu’il a décidé de prendre un congé, sa carrière va devenir encore plus compliquée maintenant que a été signalé pour faute professionnelle médicale. L’affaire est très délicate car les plaignants sont membres de leur propre famille, donc Pierce va beaucoup souffrir dans cette nouvelle direction que prend sa vie. De plus, c’est une intrigue intéressante puisque des fronts s’ouvrent dans lesquels nos protagonistes vont devoir prouver qu’ils sont une vraie famille, bien que le pire des chômeurs est Webber, qui devra décider de quel côté il se positionne.

Qui devra également se battre pour récupérer ce qu’il a perdu quand il a demandé à Meredith une pause est Andrew. Le résident a reconnu qu’il a foiré et maintenant il veut y remédierCe qui est inconnu, c’est qu’un tiers est apparu dans la discorde qui pourrait tout compliquer beaucoup plus avec la formation d’un nouveau triangle amoureux. Ainsi, pour DeLuca et Maggie, l’aide de leurs camarades de classe et de leurs amis sera essentielle. “Si tu coules, tu devrais laisser tes amis te récupérer”, raconte la voix off de Meredith dans les derniers instants, une phrase qui définit très bien l’essence de ce chapitre et de la série en général, qui revient prête à nous montrer que toujours excité.

.