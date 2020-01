Menu Regal Eagle, fouet Moana Dole et plus encore – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Le Regal Eagle Smokehouse a dévoilé son menu.

Un fouet sur le thème de Moana établit sa résidence permanente à Adventureland.

Et plus!

Après l’annonce récente que Walt Disney World abritera bientôt un restaurant de comptoir de barbecue sur le thème de Sam the Eagle dans le World Showcase à Epcot, nous avons maintenant un aperçu du menu de ce restaurant, le Regal Eagle Smokehouse : Craft Drafts & Barbecue. La plupart des éléments énumérés sont à la fois délicieux et assez attendus: un demi-poulet dans le style de Kansas City, des côtes de porc à sec Memphis, etc. Mais ils auront également un Barbecue Burger, qui est un hamburger garni de porc et une rondelle d’oignon, au cas où vous espériez une crise cardiaque sur une assiette. (Mais qui je plaisante, cela semble très savoureux, et je le commanderais absolument en un clin d’œil.)

Au cours de la saison des vacances 2019, il y avait beaucoup de plats et de boissons de saison au Walt Disney World Resort. Adventureland dans le Magic Kingdom avait quelques options uniques de Dole Whip, dont une liée au film d’animation Moana de 2016, le Kakamora Dole Whip Float, qui a une saveur de noix de coco. Eh bien, bonne nouvelle pour tous ceux qui n’étaient pas là pendant les vacances: ce flotteur de Kakamora est désormais un élément permanent de la Sunshine Tree Terrace. Ce flotteur à la noix de coco est servi avec du jus d’ananas et du sirop de curaçao bleu, et sonne comme une façon très rafraîchissante de se détendre au milieu des meilleures terres du Magic Kingdom. (Ouais, je l’ai dit.)

Changeons les choses et parlons d’un parc à thème loin d’Orlando, en Floride. Et en fait, parlons d’un parc à thème loin de Disney. À Hong Kong, le parc aquatique à thème aquatique cherche à être rénové, selon le gouvernement du territoire. Et cette rénovation envisagée ne coûtera que l’équivalent de 1,4 milliard de dollars. Oui, vous avez bien lu ce numéro – c’est pourquoi je l’ai mis en italique, car il s’agit d’une somme ridiculement importante. Mais Ocean Park vise à ajouter sept nouvelles zones thématiques, dont 20 nouvelles attractions, remaniant le parc en quelque chose de plus axé sur l’action et l’aventure. Peut-être que cela fonctionnera, mais c’est une très grosse demande d’argent.

Si cette rénovation se réalise pour Ocean Park, vous pouvez imaginer que les exploitants du parc essaieront de susciter l’intérêt avec une sorte de centre de prévisualisation pour montrer aux visiteurs ce qui est en magasin à l’avenir. Ils pourraient vouloir s’inspirer de Walt Disney World, où ils perfectionnent l’art des centres de prévisualisation depuis un peu plus de 50 ans. Récemment sur le blog des parcs Disney, l’expert Disney Tim O’Day a écrit sur l’histoire de ces centres de prévisualisation à l’occasion de leur 50e anniversaire le 10 janvier. Pendant la période qui a précédé le jour de l’ouverture du parc en octobre 1971, il y avait beaucoup d’inconnues que le centre de prévisualisation cherchait à résoudre, tout en maintenant les normes d’excitation de Disney. Si vous aimez l’histoire des parcs à thème (et si vous êtes un lecteur régulier de cette chronique, vous savez que je le fais), consultez cet article.

Quand commence vraiment le temps des fêtes? C’est une question à laquelle il devient de plus en plus difficile de répondre chaque année, car il semble que les dates viennent de plus en plus tôt. Prenez, par exemple, la saison d’Halloween. Il débutait au début d’octobre, avant de remonter jusqu’à la fête du Travail. Eh bien, habituez-vous à un début encore plus tôt si ce blog est correct: nous pourrions avoir notre première fête d’Halloween pas si effrayante de Mickey au Walt Disney World Resort en 2020 le 13 août. Oui, le 13 août est la première de ces dates avec une fermeture du parc à 18 h, ce qui implique que la fête débutera cette nuit-là. J’espère que vous allez vous préparer à une mousson qui fera des ravages sur votre fête, car c’est ce qui se passe en Floride en août. Des trucs vraiment effrayants.

