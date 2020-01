Mercedes encourt une amende pour avoir fraudé l’Hacienda avec sa société

Après près de 19 ans de diffusion, 20 saisons et 361 épisodes, l’Alcantara fait face à sa plus grande crise. Et qu’il y en a eu peu. La signature du divorce de Mercedes (Ana Duato) et Antonio (Imanol Arias) changera totalement le cours de leur histoire, commençant une nouvelle vie séparément. Une vie pleine de problèmes auxquels ils devront faire face seuls et sans le soutien de l’autre. Ainsi commence le chapitre 20×14, intitulé “Jusqu’à ce que la garantie nous sépare”, qui paraît le jeudi 23 janvier à 22h40, à La 1.

Merche (Ana Duato) dans son atelier de couture dans ‘Dis-moi comment c’est arrivé’

L’ex-partenaire doit résoudre des problèmes professionnels, car les entreprises des deux rencontrent l’obstacle occasionnel en cours de route. D’un côté, Merche devra faire face au paiement d’une amende du Trésor pour ne pas avoir tous les papiers de sa nouvelle entreprise en ordre, l’entreprise textile Mercedes Fernández. Le personnage pourrait encourir une amende pouvant aller jusqu’à un demi-million de pesetas. Fait intéressant, le lien entre le conflit de Merche avec lequel les protagonistes de la série ont eux-mêmes vécu, lorsque Imanol Arias et Ana Duato ont été accusés d’un crime présumé contre le Trésor public.

Pour sa part, Antonio va essayer de demander un nouveau prêt pour couvrir les dépenses de son entreprise, Viajes Milano. Son obsession et son ambition pour l’entreprise l’ont amené à dépenser et à investir de l’argent de ses possibilités et ce prêt pourrait entraîner un grave problème pour lui et ses partenaires de San Genaro. Va-t-il à nouveau échouer en tant qu’entrepreneur après ses précédentes expériences?

Toni, reporter de guerre

Au-delà de la séparation du mariage d’Alcantara, Toni (Pablo Rivero) ne peut pas suivre la guerre du Golfe à la télévision et veut agir. Bien que sa récente paternité ait changé sa façon de voir la vie, le journaliste sera offert en tant que journaliste pour rendre compte de la guerre de Jordanie. Ce défi professionnel dangereux mettra en danger son mariage avec Deborah (Paloma Bloyd).

