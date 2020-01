Merci Cecilia Galiano à Sebastián Rulli pour son fils

Cecilia Galiano remercie Sebastián Rulli pour son fils | Réforme

Cecilia Galliano est reconnaissante d’avoir eu un fils avec Sebastián Rulli, car c’est la plus belle chose qui aurait pu arriver dans sa vie.

Le couple a eu Santiago, qui vient de se tourner 10 ans, et bien qu’il ait été dit que les deux chauffeurs se battaient depuis leur séparation, l’Argentine commente maintenant qu’elle le remercie pour tout ce qu’il a vécu.

“La vérité qu’aujourd’hui, nous nous félicitons d’avoir un si beau fils, c’était quelque chose de très agréable. La vérité était que je l’ai remercié pour le beau cadeau que Santi m’avait donné, je suis très heureux et ce fut une année qui s’est terminée jolie et en famille, je pense que ça commence encore plus beau et il faut donner beaucoup d’amour“at – il expliqué.

Cela peut vous intéresser: Cecilia Galliano arbore son corps sous tous les angles

Pas plus tard qu’hier, alors que Ceci présentait l’émission Vas con Todo, qui sera diffusée sur la chaîne 5 à partir du lundi 20 janvier à 20h30, Sebastian a célébré avec le fils des deux l’anniversaire de l’enfant.

“J’en ai déjà parlé, j’ai dit ‘Santi, aujourd’hui je vais travailler toute la journée, je ne pourrai pas être avec toi’. Son père va le chercher à l’école, il l’emmène acheter son cadeau et là le la vérité soutenue par papa. ”

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Voilà ce qu’il a dit

“(Vous allez avec tout) C’est un excellent programme, et pour revenir à la télévision, il y a trois ans, je n’étais pas dans un programme et quelque chose que j’aime, parce qu’il est familier et comme ils l’ont dit, quand ils le voient, c’est super amusant.”

Cecilia Galliano, chef d’orchestre.

Il y a quelques jours, le fils des deux ans a Sebastian Rulli Bien qu’il ne vive pas avec lui, il est au courant de tout ce qui concerne son fils, ainsi que de son anniversaire qu’il a célébré et a dédié un tendre message à son compte Instagram.

Lire aussi: Cecilia Galliano sans sous-vêtements et avec une pose de vélo suggestive

.