Merci Rian Johnson est maintenant tendance sur Twitter alors que les fans montrent leur amour pour Star Wars: The Last Jedi

Après la sortie de Star Wars: The Rise of Skywalker aux réactions mitigées des critiques et des membres du public, les gens relancent le débat sur la controverse Star Wars: The Last Jedi et son directeur Rian Johnson.

La dernière entrée de la trilogie Sequel a été rejetée par de nombreux critiques qui pensaient que le film n'était pas inspiré et alambiqué et pourtant, beaucoup de fans apprécient le fait qu'il allait directement à l'encontre de tout ce que Johnson a mis en place dans l'épisode VIII. Mais malgré ses nombreux moments nostalgiques et ses rappels à la tradition de Star Wars qui arrive à satisfaire les purs et durs, beaucoup ont encore quitté le théâtre déçus par la soi-disant conclusion de la saga Skywalker.

En conséquence, et peut-être avec une compréhension plus approfondie de ce que devrait être Star Wars après avoir regardé l'épisode IX, les fans sont maintenant allés sur Twitter pour montrer leur appréciation pour le film de 2017 avec le hashtag #ThankYouRianJohnson, louant les valeurs esthétiques et l'audace du film pour aller sur un chemin différent.

Voici quelques-unes des innombrables lettres d'amour que vous pouvez lire sur The Last Jedi via le hashtag tendance:

#thankyourianjohnson pour m'avoir donné un Luke Skywalker qui a traversé une merde. Être un héros n'est pas facile et porter le poids de l'avenir est difficile pour quiconque. Luke perd son chemin et retrouve son chemin. C'est un voyage pour beaucoup avec la lutte contre la dépression et c'est important.

– Geek Girl "100% #TheWitcher Stan Account" Diva (@geekgirldiva) 24 décembre 2019

Merci, Rian, de m'avoir donné les sœurs Tico, les porgs et une histoire de Star Wars que j'aime tant. #thankyourianjohnson pic.twitter.com/db9LAZ0XOT

– Laura (@lsirikul) 24 décembre 2019

#thankyourianjohnson pour vos magnifiques histoires et belles scènes. J'adore regarder chaque scène et disséquer le sens potentiel derrière elle. Chaque instant est comme un délicieux gâteau plein de glaçage symbolique. Je ne me lasse pas de regarder ton film.

– les crevettes marinées artisanales de palpatine (@remembersolo) 23 décembre 2019

#ThankYouRianJohnson pour avoir raconté une histoire qui a résonné avec les femmes, pour nous avoir donné le pouvoir à travers Rey. Même si nous étions des «nobodies» pic.twitter.com/IYLimGe3qy

– alwaysReylo (TROS SPOILERS) (@AlwaysReylo) 23 décembre 2019

#thankyourianjohnson pour avoir inclus Carrie Fisher dans votre écriture sur The Last Jedi, pour avoir toujours placé les femmes au premier plan et dans chaque image de groupe dans un film Star Wars, pour comprendre nos besoins et prendre soin de nous

– nat ○ triste heures de clown (@ashesforfoxes) 24 décembre 2019

#thankyourianjohnson pour l'incroyable séquence paige tico. le tournage de cette courte scène est tellement émouvant et me touche à chaque fois que je regarde TLJ.

– St. Ben Solo of the Pit (100% spoilers) (@space_hamlet) 23 décembre 2019

#thankyourianjohnson pour s'être soucié du mythe de la guerre des étoiles

– Gâter TROS w̶i̶t̶ ̶a̶n̶d̶ ̶f̶o̶l̶l̶y̶ 𝗧𝗬 (@black_tym) 24 décembre 2019

#thankyourianjohnson de nous avoir offert un film qui nous a mis au défi de penser différemment et de manière créative à propos de Star Wars et de nous-mêmes. fier d'être votre fan 💜 @rianjohnson pic.twitter.com/ZSqUGR3Pfr

– Caitlin Plesher (@caitlinplesher) 24 décembre 2019

The Last Jedi est le dernier film que j'ai partagé avec mon grand-père. Il a vécu loin pendant la majeure partie de ma vie, nous n'étions pas proches, mais nous nous sommes reconnectés dans notre amour pour Star Wars. Je ne peux pas dire combien cela a aidé quand il est décédé. #Merci, YouRianJohnson de m'avoir montré «personne n'est jamais vraiment parti».

– Marina (@maredfield) 23 décembre 2019

Comment les tables ont tourné, hein? Après avoir été un sujet de controverse et de débat pendant plus de deux ans, les fans commencent à voir la vision de Rian et où cela aurait pu mener l'histoire s'il avait décidé de répondre aux demandes des fans, ce qui est apparemment le cas avec The Rise of Skywalker, bien que réalisateur JJ Abrams refuse d'admettre que son film revient sur le précédent de quelque façon que ce soit.

Tel est le sort de chaque film Star Wars qui résiste à l'épreuve du temps. Lorsque The Empire Strikes Back est sorti, les réactions étaient largement mitigées, mais les gens ont commencé à apprécier le film comme le meilleur de la trilogie originale. Quand la trilogie Prequel est sortie en salles, la plupart des fans détestaient les films et voulaient que George Lucas disparaisse. Au fil du temps, cependant, ils ont également adoré ces films.

Mais le dernier opus, actuellement en salles, a également affecté votre opinion sur Star Wars: The Last Jedi? Si oui, faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.