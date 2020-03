Mercredi 18 mars: Audience élevée de «Chicago Fire» sur 4 ans

HISTOIRES CONNEXES

Dans les derniers classements télévisés, 12 des 13 originaux de Wedneday ont tous vu des gains d’audience totale ainsi que dans la démo.

The Masked Singer de Fox (7,9 mil / 2,2) a augmenté de 10 et 16 pour cent pour enregistrer ses meilleurs numéros de mercredi de la saison 3 (ne traînant que l’ouvreur post-Super Bowl). À la suite de cela, LEGO Masters (3,9 mil / 1,2) a augmenté de 15 et 20%.

Autre part….

CBS | Le survivant (7,7 mil / 1,5) était en hausse de 12 pour cent et un dixième, SEAL Team (5 mil / 0,8) a augmenté et SWAT (4,1 mil / 0,6) était stable.

NBC | Alors que les trois drames ont enregistré leurs meilleurs numéros de démo non-crossover depuis février 2019, Chicago Med (9,1 mil / 1,3) a également livré son épisode le plus regardé en 13 mois, Fire (8,9 mil / 1,3) a attiré son plus grand non-crossover épisode depuis décembre 2015, et PD a coupé ses globes oculaires non croisés depuis janvier 2016.

ABC | Les Goldbergs (4,9 mil / 1,1) ont atteint des sommets de la saison dans les deux mesures, Schooled (3,5 mil / 0,8) a atteint et a atteint des sommets de la saison, Modern Family (4,3 mil / 0,9) a augmenté de 30% dans l’ensemble, American Housewife (3,2 mil / 0,6) s’est amélioré à la fois lors de sa dernière sortie du vendredi et des derniers chiffres des parents seuls, et Stumptown (2,7 mil / 0,5) a atteint ses meilleurs chiffres en sept épisodes.

