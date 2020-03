Mercredi 25 mars, quatre avant-premières de l’émission humanitaire «Mzungu, opération Congo»

«Mzungu, Operation Congo» est l’une des premières les plus importantes de Cuatro qui promeut depuis longtemps et enfin sa diffusion commence le mercredi 25 mars à 22h45., bien que les utilisateurs de Mitele Plus puissent déjà profiter du premier épisode. Une aventure extrême mettant en scène José Antonio Ruiz Díez, qui a un jour commencé à douter s’il avait vraiment réalisé tous les rêves qu’il s’était fixés. C’est là que ce voyageur a décidé de tout abandonner et de se concentrer sur un nouveau projet: construire une école dans l’un des pays les plus dangereux du monde.

José Antonio Ruiz Díez dans «Mzungu, opération Congo»

José Antonio Ruiz Díez est l’un des Espagnols qui a littéralement fait le tour du monde. Il y a quelques années il a tout quitté pour essayer de créer une école dans la zone la plus conflictuelle de la République démocratique du Congo pour ramener à la vie ce que la vie lui avait donné. Pour cette raison, l’aventurier a commencé son projet grâce à un financement participatif où la famille et les amis ont contribué de l’argent et à partir de là ‘Mzungu, Operation Congo’ est né.

“Tout au long de ma vie, j’ai beaucoup voyagé, j’ai vu la mort de près plusieurs fois et, peut-être pour cette raison, je me suis posé une question qui m’a changé pour toujours: étais-je prêt à me réveiller un jour quand j’avais 90 ans et regrette de ne pas avoir Fait ma vie, ce que je voulais vraiment?

Le concours «Mzungu, opération Congo»

Le projet humanitaire sera diffusé sur Cuatro pendant six semaines et occupe l’endroit qui a eu une autre des aventures de la chaîne Mediaset, «Planeta Calleja». Le voyage passionnant de José Antonio Ruiz devra affronter pour la première fois le mercredi la fiction britannique ‘Killing Eve’ dans La 1, les films Antena 3 et laSexta et ‘Come have dinner with me: Gourmet Edition’ dans Telecinco.

