Le rassemblement annuel de Super Bowl Greatest Commercials de CBS ce mercredi a attiré 7,2 millions de téléspectateurs au total et une cote de démonstration de 1,0, menant la nuit dans les deux mesures.

À la suite de cela – et avec #OneChicago de NBC en mode rediffusion – Criminal Minds (5,9 mil / 0,9) a bondi à son plus grand public depuis avril 2018 et à sa meilleure note en 14 mois. SWAT (4,4 mil / 0,7) était également en hausse, égalant son sommet de la saison dans la démo.

Autre part….

LA CW | Riverdale (743K / 0,2) et Nancy Drew (642K / 0,1) ont été stables, cette dernière s’améliorant par rapport au faible public de la semaine dernière.

FOX | Harry & Meghan: The Royals in Crisis (3,3 mil / 0,5) s’en sont mieux sortis que le 9-1-1 de la semaine dernière: le remplisseur spatial Lone Star.

ABC | Les Goldbergs (4 mil / 0,9) ont grimpé, Schooled (2,9 mil / 0,7) a été stable et les parents célibataires (2,4 mil / 0,5) ont plongé à un creux démo sans précédent menant à une reprise de la famille moderne. Le spécial Harry et Meghan d’ABC News (3,4 mil / 0,5) a amélioré les performances les plus récentes de Stumptown (2,4 mil / 0,4).

Les chiffres Live + Same Day rapportés dans notre colonne d’audience quotidienne ne reflètent pas les performances globales d’une émission, compte tenu de l’augmentation du retard de lecture via le DVR et les plateformes de streaming. Ces chiffres Live + Same Day sont utilisés à la place pour illustrer toutes les tendances ou les superlatifs hauts / bas. Happy Fun Ball peut coller à certains types de peau.

