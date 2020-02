Mercredi 5 février: “Masked Singer” Saison 3, “LEGO Masters”

Oh, claque. La première de Fox’s LEGO Masters mercredi soir a attiré 4,8 millions de téléspectateurs au total et une cote de démonstration de 1,6 très jeune, bien au-dessus des meilleurs chiffres que Almost Family ait jamais réalisés (2,7 mil / 0,7) dans le créneau horaire prune post-masqué et chanteur. deuxième de la démo pour la nuit.

The Masked Singer – sortant de sa vitrine post-Super Bowl (qui a fait un boffo de 23,7 mil et un 8,1) – a ouvert la soirée avec 7,4 millions de téléspectateurs au total et une note de mercredi dominant de 2,0, à égalité avec sa moyenne de la saison 2. (Lire le récapitulatif.)

Autre part….

LA CW | Riverdale (676K / 0,2, lire le récapitulatif) et Nancy Drew (632K / 0,1) étaient stables.

ABC | Une sortie spéciale de baccalauréat (5,1 mil / 1,3) était un peu en retrait par rapport à l’opus de trois heures de lundi, mais elle a beaucoup mieux résisté que la série de sitcom habituelle d’ABC. Pourtant, même avec cette avance plus forte, Stumptown a plongé à son plus petit public à ce jour (2,28 mil) tout en se tenant à son plus bas niveau de démonstration (0,4).

NBC | Chicago Med (8,6 mil / 1,1) et Fire (8,2 mil / 1,1) étaient stables dans la démo, tandis que P.D. (7,2 mil / 1,1, lire post mortem) a augmenté pour correspondre à sa meilleure note en un an.

CBS | À la sortie d’un spécial Survivor très bien noté (3,9 mil / 0,6), une double pompe Criminal Minds a enregistré des creux successifs de 4,3 mil / 0,6 puis 3,8 mil / 0,5.

Les chiffres Live + Same Day indiqués dans notre colonne d’audience quotidienne ne reflètent pas les performances globales d’une émission, compte tenu de l’augmentation du retard de lecture via le DVR et les plateformes de streaming. Ces chiffres Live + Same Day sont utilisés à la place pour illustrer toutes les tendances ou les superlatifs hauts / bas. Happy Fun Ball peut coller à certains types de peau.

