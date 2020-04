Mère de petit garçon avec des exploits de coronavirus contre ceux qui ne suivent pas la quarantaine

Tommy Marsh, un garçon de 3 ans, a dû être hospitalisé en urgence après avoir été testé positif pour le coronavirus.

Le petit garçon était tombé malade dans la pépinière, et peu à peu a commencé à présenter des symptômes du virus comme une forte toux, cependant, ses parents n’ont jamais cru qu’il pouvait être infecté par COVID-19.

Lorsque sa maman Sarah a remarqué que Tommy ne montrait aucune amélioration et que même son état commençait à empirer, il n’y a plus pensé et l’a emmené à l’hôpital le 23 mars. Là, les médecins l’ont soigné et sont entrés en soins intensifs.

Parce que Tommy avait du mal à respirer, les médecins l’ont mis sous respirateur pour le stabiliser. Heureusement, le petit garçon a commencé à se remettre et, aujourd’hui, il se remet isolé de la maison.

Compte tenu de la grande peur que ses parents ressentaient et de l’impuissance qu’ils ressentaient à le voir connecté et incapable de bouger, sa mère a pris quelques photos pour montrer au monde que cela est réel, que la crise existe et que nous devons la prendre au sérieux.

Sarah n’en pouvait plus et a explosé contre tous ceux qui continuent de sauter les règles officielles, contre tous ceux qui croient que c’est un jeu et lui ont demandé de bien vouloir suivre les instructions et de rester à la maison afin qu’aucune autre mère n’ait à voir son petit comme ça. .

