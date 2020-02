Mère se réveille du coma en apprenant que sa fille demande à manger

María Laura Ferreyra, une Argentine de 42 ans a été laissée dans le coma après s’être cogné la tête dans un accident de moto.

L’accident a été causé par une agression dans la ville de Cordoue, en Argentine, et l’a amenée à tomber dans le coma pendant 2 mois. Pendant ce temps, son mari lui a rendu visite mais elle n’a montré aucune amélioration.

Un jour, son mari Martín Delgado a emmené sa petite fille de 2 ans rendre visite à sa mère et c’est le jour où la famille a espéré être bientôt ensemble.

Lorsque la petite fille a vu sa mère, elle s’est allongée sur sa poitrine et lui a demandé de l’allaiter, et juste au moment où Maria Laura a entendu sa voix et sa demande, elle a ouvert les yeux et l’a nourrie.

La scène semblait irréelle, c’était certainement un miracle renforcé par l’amour d’une mère pour ses enfants. Les médecins n’expliquent pas comment il s’est réveillé si soudainement pour prendre soin de sa fille, malgré le fait que Maria Laura avait eu une activité neurologique telle que bouger ses doigts au cours de la quatrième semaine.

Pour l’instant, María Laura a été transférée dans un centre de réadaptation pour recevoir l’attention nécessaire car, bien qu’elle se soit réveillée, elle a eu des difficultés à reconnaître son environnement ou à parler.

C’est incroyable ce que l’amour d’une mère peut réaliser, la connexion qu’ils établissent avec leurs enfants est si incroyable qu’elle déplace certainement les montagnes.

