Meredith et DeLuca sont-ils vraiment terminés?

Bien que Grey’s Anatomy Season 16 soit terminée, il reste encore beaucoup de questions. Parmi eux, que se passera-t-il dans la vie amoureuse de Meredith? Les derniers moments de la finale de la saison donnaient l’impression qu’Andrew DeLuca et elle pourraient avoir un avenir après tout.

Meredith Gray et Andrew DeLuca se sont réunis dans la saison 15

Ellen Pompeo et Giacomo Gianniotti dans ‘Grey’s Anatomy’ | Eric McCandless via .

Le couple a eu sa première interaction romantique dans la finale de la saison 14 quand il l’embrasse alors qu’il était contrarié par le départ de son ex-petite amie, Sam. Il la poursuit dans la saison 15, et ils finissent par se retrouver quand elle le choisit sur Atticus “Link” Lincoln.

La relation entre Meredith et DeLuca se termine dans la finale de la saison 15. Meredith commet une fraude à l’assurance et DeLuca la couvre. Alors que la saison 16 commence, elle revient propre et DeLuca est effacée. Mais ce n’est pas le dernier obstacle auquel ils seront confrontés.

Ils se sont séparés, mais se sont brièvement réunis

Meredith doit ensuite se rendre à une audience afin de conserver son permis d’exercice de la médecine. Elle et DeLuca se disputent beaucoup pendant cette période, surtout lorsqu’elle écrit un article qui menace l’hôpital. Il est là pour elle lors de l’audience, mais après ça, ils font une pause, car il ne pense pas qu’elle le respecte.

DeLuca et Meredith restent séparées pendant plusieurs épisodes, et son amitié avec Cormac Hayes (alias «McWidow») se développe. Il réalise son erreur et ils se remettent ensemble, mais ça ne dure pas longtemps. DeLuca continue d’exposer ce que Meredith et sa sœur, Carina, croient être des signes de trouble bipolaire, et il rompt à nouveau avec elle.

DeLuca et Meredith ont travaillé ensemble sur le cas de Richard Webber

DeLuca est suspendu après avoir décomposé quelques épisodes plus tard. Cependant, il continue de venir à l’hôpital, spécialement pour voir Richard Webber après avoir eu ce qui semble être un accident vasculaire cérébral dans l’épisode 19. Lui et Meredith croient que, malgré ce que les autres pensent, Richard n’a pas la maladie d’Alzheimer, et ils travailler ensemble pour découvrir ce qui ne va pas avec lui.

Encore une fois, c’est DeLuca qui intervient avec un diagnostic. Dans l’épisode 21, «Mettez un visage heureux», il détermine que Richard a une intoxication sanguine par le cobalt dans sa hanche. Il est autorisé à observer l’opération, sa suspension étant temporairement levée (bien qu’il ne puisse pas se faire opérer). Richard récupère.

La finale de la saison 16 les a vu rentrer à la maison ensemble

“Mettez sur un visage heureux” sert de finale de la saison 16. Bien qu’il devait y avoir quatre épisodes supplémentaires, la pandémie de coronavirus (COVID-19) a entraîné la fermeture précoce de la production de Grey’s Anatomy. Cela signifie que nous ne verrons pas de nouveaux épisodes avant un certain temps.

À la fin de l’épisode, DeLuca est vue pleurer et s’effondrer. Meredith l’aide à se lever et dit qu’il est temps de rentrer chez lui. Bien qu’elle agisse simplement comme une amie, il semble que cela pourrait être plus. Meredith et DeLuca sont-ils vraiment finis?

Krista Vernoff sur MerLuca

Quant à l’avenir du couple, il n’y a qu’une seule personne qui peut dire ce qui va arriver. La showrunner Krista Vernoff a parlé au Hollywood Reporter du potentiel triangle amoureux auquel elle “ne s’attendait pas” et comment cela pourrait se poursuivre dans la saison 17 avec DeLuca, Meredith et Hayes.

“L’histoire s’est mieux terminée que ce à quoi je m’attendais parce que maintenant je ne sais pas avec qui je veux que Meredith soit”, a déclaré Vernoff. “Il y a une partie de moi qui a l’impression que DeLuca, s’il reçoit le bon type de traitement, pourrait devenir un être humain avec une expérience de vie qui l’aide à atteindre le niveau de Meredith.” On dirait que la saison 17 n’ignorera pas la possibilité qu’ils se remettent ensemble.