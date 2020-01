Meritxell Negre, chanteuse et candidate de «The Number One», décède à 48 ans

Le monde de la chanson dit au revoir à Meritxell Negre, décédé le mardi 21 janvier à 48 ans des suites d’un cancer. Venant de Barcelone, elle était l’une des participantes de la première édition de “ The Number One ”, le show de talents qu’Antena 3 et Gestmusic ont produit en 2012 et qu’elle a intégré dans le groupe dirigé par Natalia Jiménez lors du premier gala. Elle est devenue la cinquième éjectée mais cela ne l’a pas empêchée de poursuivre une carrière fructueuse et de traverser la flaque d’eau aux États-Unis à la recherche de son rêve musical.

En fait, Meritxell avait commencé sa carrière musicale et télévisuelle beaucoup plus tôt. Dans les années 90, elle était la chanteuse du groupe catalan The Sutton Club Orchestra et a réussi à se hisser en tant que finaliste de «The Springboard», une émission de talents que Telecinco a publié à l’époque. En 2004, il a réussi à enregistrer et à publier l’album “The Meritxell Project”, dans lequel le guitariste et compositeur britannique Gary Grainger a agi en tant que producteur.

Meritxell Negre dans le numéro un

Il s’installe aux États-Unis et se produit sur de nombreuses scènes, de Las Vegas à Washington D.C. et Los Angeles, après avoir été sélectionné comme le “nouveau Peaches” du duo Peaches and Herb. Sans aucun doute, faire partie de cette formation mythique fondée dans les années 60 a été l’un des plus grands jalons de sa carrière professionnelle. Bien que sa composante masculine, Herb Fame, ait été maintenue depuis le début, la moitié féminine a changé jusqu’à six fois. Ensemble, ils enregistrent “Colours of Love” en 2009, le premier album du duo depuis 1983.

Votre bataille contre le cancer

Après avoir quitté Peaches and Herb, Meritxell Negre a fondé sa propre agence de divertissement, Silly Dog Entertainment. Son passage au «Number One» a rapporté un coup de pouce dans notre pays grâce à ses versions de Whitney Houston ou Jocely Brown, mais a continué à travailler comme chanteur aux États-Unis. Il était récemment rentré en Espagne avec son partenaire, Victor Chevalier, un Californien qu’il avait rencontré lors de son séjour.

En novembre 2018, il a partagé une de ses performances à Naples à côté du texte “je me lèverai. Vous devez le croire. J’ai un cancer, mais le cancer ne m’a pas!“Je l’ai écrit peu de temps après être monté sur scène en Italie et j’ai reconnu” qu’aujourd’hui, au lit avec la chimiothérapie, je me sens très mal. Ce qui change trois jours. “Malgré son optimisme irréprochable, il a malheureusement perdu la bataille contre une maladie aussi dévastatrice.

