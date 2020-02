Merritt Wever et Domhnall Gleeson s’enfuient ensemble – / Film

Préparez-vous à Courir avec une bande-annonce pour une nouvelle série HBO du producteur exécutif Phoebe Waller-Bridge. Merritt Wever et Domhnall Gleeson sont des amoureux d’université qui ne se sont pas vus depuis plus d’une décennie – et cela est sur le point de changer. Il y a 17 ans, le duo a conclu un pacte pour fuir quoi que ce soit de sa vie s’ils s’envoyaient un texte d’un mot – un pacte qu’ils entendent maintenant honorer.

Phoebe Waller-Bridge, créatrice de Fleabag et Killing Eve, est un nom qui retient toujours mon attention, et elle est productrice exécutive sur Run, une nouvelle série HBO avec une prémisse intrigante: Ruby Richardson (Meritt Wever) «s’éloigne d’elle vie ordinaire en banlieue pour revisiter son passé avec son petit ami de collège, Billy Johnson (Domhnall Gleeson), avec qui elle avait conclu un pacte 17 ans auparavant que si l’un d’eux envoyait le mot “ RUN ” et l’autre répondait par la même chose, ils laisseraient tout tomber et se retrouveraient à Grand Central Station et voyageraient à travers l’Amérique ensemble.

Les images ici sont à la fois très sombres et même un peu mystérieuses, car elles ne révèlent pas trop. C’est comme si la trilogie Avant rencontre The Commuter. C’est le moyen idéal pour vendre une série. Wever (Marriage Story) et Gleeson (les suites de Star Wars) sont tous les deux géniaux, et j’adore l’idée qu’ils travaillent ensemble ici avec ce scénario. L’émission mettra également en vedette Waller-Bridge dans le rôle de Laurel, une femme que Ruby et Billy rencontrent au cours de leur voyage; Rich Sommer comme Laurence, le mari de Ruby; Tamara Podemski en tant que détective de police Babe Cloud (quel grand nom); et Archie Panjabi en tant que Fiona, l’ancienne AP de Billy.

Waller-Bridge est producteur exécutif avec Vicky Jones, qui a dirigé la production scénique de Fleabag, et a également été scénariste sur Killing Eve. Jones est écrivain sur cette série. Emily Leo et Kate Dennis sont également productrices exécutives, Dennis réalisant le premier épisode. Exécutez ses débuts sur HBO sur 12 avril.

