‘Merry Happy Wwhat’ Saison 2: annulée sur Netflix après une saison

Ce fut une période festive incroyablement occupée pour Netlfix en 2019, et nous avons vu l’ajout d’une variété de titres sur le thème des fêtes arriver tout au long de la saison, y compris la sitcom Merry Happy Wwhat. Malheureusement, après avoir reçu un accueil tiède, l’Original a officiellement été annulé après une seule saison sur Netflix.

Merry Happy Wwhat est une série de comédie Netflix originale créée par Tucker Cawley. La série Original est l’un des nombreux titres sur le thème des fêtes à arriver sur Netflix ce Noël.

Netflix a souvent fait face à des réactions mitigées de ses sitcoms, n’ayant pas réussi à impressionner avec les séries précédentes telles que Disjointed et All About the Washingtons. Bien que la série ait eu du mal à impressionner les critiques, nous espérons que le soutien des fans mènera Merry Happy Wever à une deuxième saison.

Le temps en famille à Noël n’est pas pour les timides, surtout pour Don le patriarche de la famille. Alors qu’il tente d’équilibrer le stress et les exigences de sa famille compliquée pendant la saison de Noël, sa plus jeune fille rentre à la maison mais est accompagnée de son nouveau petit ami.

Merry Happy Wthing a-t-il été renouvelé pour la saison 2?

Statut de renouvellement officiel de Netflix: Annulé (Dernière mise à jour: 09/12/2019)

Cela a pris du temps mais le créateur de Merry Happy Wwhat, Tucker Crawley, a confirmé dans une publication Instagram que la série ne reviendrait pas pour une deuxième saison sur Netflix.

L’histoire justifiait-elle une autre saison?

Une sitcom basée sur la période des fêtes, centrée sur une famille dysfonctionnelle s’écrit. Il y a toujours plus de vacances à passer et des interactions sociales toujours plus difficiles à suivre avec votre famille. Netflix pourrait utiliser Merry Happy Whats comme une version annuelle de la sitcom de Noël, ou autre pour d’autres fêtes telles que le jour de l’indépendance et Halloween.

Quelle a été la réponse des abonnés?

Il semble que la réponse la plus positive ait été le rôle d’Ashley Tisdale dans Merry Happy Wwhat. Tisdale joue le rôle de Kayla Quinn, fille de Don et d’un agent immobilier, qui n’a pas encore révélé son homosexualité à sa famille.

ashley tisdale jouant une lesbienne est tout ce que je ne savais pas dont j’avais besoin, mais c’est maintenant la meilleure chose dans l’univers. voici un rappel pour tout le monde que vous devez tous regarder “joyeux heureux quoi que ce soit” sur netflix, seulement 8 courts épisodes et c’est un si bon spectacle !!! pic.twitter.com/FJPPMYloAa

– domi (@melissafumeros) 2 décembre 2019

regarder joyeux heureux quoi que ce soit sur netflix et soutenir ma kayla lesbienne pic.twitter.com/2mvNYVFPdH

– clara ⚢☭ (@vegandyyke) 1 décembre 2019

EveryONE montre joyeux heureux quoi que ce soit sur Netflix. Le personnage d’Ashley Tisdales est comme Sharpay mais gay. GAY sharPAY. c’est vraiment un moment.

– ⋆☽ (@ theresakost13) 30 novembre 2019

Date de sortie de la saison 2 de Merry Happy Whats

Avec l’annulation de la série, il n’y aura plus de joyeux bonheur.

Date de sortie: jamais

Auriez-vous aimé une autre saison de Joyeux Bonheur? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!