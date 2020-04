Mery Streep boit du whisky directement dans une bouteille et devient viral

Broadway … aussi magique et amusant que cela ne peut être qu’un endroit où vous agissez, dansez et chantez dans de merveilleuses histoires. Et l’un de ses plus grands piliers, sans aucun doute, est Stephen Sondheim, qui est considéré comme l’un des plus grands compositeurs dans l’histoire du théâtre musical.

Il y a un peu plus d’un mois, le 22 mars, Sondheim a eu 90 ans et était censé célébrer avec un énorme hommage où le théâtre et les stars de cinéma se réunissaient pour applaudir ses grandes œuvres. Mais que s’est-il passé? COVID-19 et la pandémie … et c’est de l’histoire.

Cependant, jeDans la nuit du dimanche 26 avril, certaines de ces célébrités qui allaient se réunir pour rendre hommage à Sondheim ont décidé de rester debout avec leur célébration, mais à distance, chacun dans leur maison où ils sont en sécurité.

Et c’est là que Meryl Streep entre dans la conversation. Une partie de cet hommage a été interprétée par Streep, Christine Baranski et Audra McDonald, qui ont interprété la chanson «The Ladies Who Lunch» de la comédie musicale en vidéo. Compagnie, dont le génie créateur est Sondheim.

Dans la pièce, le numéro est interprété par Joanne, mais pour des raisons pratiques, cette fois ces trois actrices l’ont fait. Baranski apparaît d’abord avec un verre de vin pour donner accès à Meryl Streep, qui boit de bons martinis. McDonald ne boit jamais et fait chier les deux autres.

Et c’est là Meryl nous représente tous dans cette quarantaine. Il dit “Quand ils sont déprimés, c’est une bouteille de scotch et un peu de plaisanterie …”, puis une bouteille de whisky monte directement de la bouteille. Et oui, elle sort vêtue d’une robe et un peu dévastée par la situation (elle par la lettre et nous par la quarantaine).

D’autres se sont joints à cet hommage en interprétant plus de chansons écrites par Sondheim comme Ben Platt avec Beanie Feldstrein, Neil Patrick Harris, Donna Murphy, Lin-Manuel Miranda, Patti LuPone, jusqu’à Annaleigh Ashford avec Jake Gyllenhaal, qui a construit une solide carrière dans le théâtre en plus de son succès à Hollywood et au cinéma indépendant.

Nous avons non seulement vu Streep boire des martinis, et désespéré, boire du whisky tout droit sorti de la bouteille. Mais aussi il y a eu une subtile réunion de Mamma Mia!, parce que dans ce film Meryl Streep apparaît comme Donna et Christine Baranski comme Tanya, l’un de ses plus grands amis.

Ici, nous laissons la vidéo suivi d’autres présentations:

