“Mes enfants ont usurpé ma maison et changé la serrure”: la tragédie d’une mère de 74 ans.

La situation de Josefa Cala Caro est difficile, ses enfants l’empêchent d’entrer chez lui.

Elle est mère de 5 enfants, vit en Espagne, ils l’appellent «Pepi» d’amour et il y a 10 ans, sa fille Pilar l’a trompée, ce qui a conduit Josefa à être sur le point d’être expulsée, mais le processus a été arrêté.

Pilar s’est depuis éloigné de sa famille. Cependant, il est revenu quand il a appris que sa mère était à l’hôpital. Pepi a refusé de la voir, mais deux de ses enfants l’ont ignoré. Ils pensaient que Pilar reviendrait s’excuser pour ses actions. Situation qui ne s’est pas produite.

En rentrant chez elle, Pepi n’a pas pu entrer en elle. Les serrures avaient été changées et il vit pour de l’aide depuis près d’un an. Il a tout perdu parce que ses enfants ont refusé de remettre leurs effets personnels et même leurs documents officiels.

«Mon cas particulier est déjà entre les mains de la justice, mais je ne peux pas rester comme ça, vu comment cela va se reproduire pour d’autres sans que personne ne fasse quoi que ce soit. Je pense qu’il est nécessaire de prendre des mesures urgentes pour que personne d’autre n’ait à traverser ce que je traverse (que ce soit vos enfants qui usurpent votre maison ou des inconnus) », peut-on lire dans sa pétition Change.org

Pepi a dénoncé ses enfants devant les autorités. Carmen, une autre de ses filles qui vivait en Belgique, est revenue soutenir sa mère dans cette affaire.

Les procédures judiciaires en Espagne pour des affaires comme celle-ci peuvent prendre de deux à trois ans, alors Carmen a fait la demande via le portail où elle cherche à sensibiliser à ce type d’événements et à demander justice pour sa mère.

«Je demande au ministère de la Justice d’établir des protocoles qui protègent les victimes de situations comme celle que je vis. Signature pour demander que la loi de procédure civile approuve les mesures conservatoires en cas d’usurpation d’un domicile lorsque la personne concernée est dans un état de vulnérabilité. Nous devons aider la personne qui est la victime, pas les coupables! »

Son cas est devenu viral en raison de la situation poignante et de sa recherche de justice pour ceux qui ont subi ce type de maltraitance. Partagez-le pour que plus de gens le découvrent également.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: