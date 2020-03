«Mes parents sont morts seuls, le coronavirus les a pris le même jour. Voilà comment fonctionne le virus »

“Mes parents sont morts seuls, le coronavirus les a pris le même jour”

Severa Belotti et Luigi Carrara ne se souviendront pas de l’histoire de cette nouvelle maladie car ils rejoignent les plus de 800 victimes du virus en Italie, mais pour leur fils, ce sera un moment qu’il ne pourra pas oublier en raison du drame qu’il a vécu.

Ce couple vivait dans la ville d’Albino, dans la province de Bergame, dans le nord de l’Italie, et il ne leur est jamais venu à l’esprit que le jour de leur entrée à l’hôpital, ils perdraient la vie le même jour à seulement 2 heures d’intervalle.

Ils sont restés enfermés dans leur maison pendant 8 jours, enregistrant des températures allant jusqu’à 39 ° C sans recevoir aucune assistance médicale. Ils ont ensuite été admis à l’hôpital Papa Juan XXIII.

Luigi a été admis samedi et son épouse Severa dimanche dans le même hôpital. Mardi, ils ont tous deux respiré leur dernier. Luigi est décédé à 9 heures tandis que sa femme à 11 ans.

Son fils Lucas a raconté ce qu’il a vécu: «Murier0n s0los, voici comment fonctionne ce virus. Vos proches sont laissés seuls et vous ne pouvez même pas dire au revoir, les étreindre, essayer de leur donner un peu de réconfort, peut-être même un bon mensonge: tout ira bien.

Elle dit que ses parents ont été piégés dans la quarantaine pendant longtemps parce qu’il n’y avait pas de médecins disponibles. Il a même essayé de contacter le personnel médical via le numéro d’urgence mais personne n’est venu à temps.

“Il n’y avait pas de médecin à proximité.” Luca a essayé d’appeler le 112. “Qu’il soit clair que je ne blâme pas le 112, je les comprends et en fait je n’ai que des mots de remerciement parce qu’ils ont essayé de les sauver”, a-t-il dit.

La situation à l’hôpital change complètement: «À l’hôpital Papa Juan XXIII de Bergame, tout est désastreux. Le personnel ne sait pas où placer les patients, les médecins font probablement une sélection et laissent les personnes âgées mourir. Mais que peuvent-ils faire? “

Le père de Luca n’avait aucun antécédent de maladie “Ils allaient bien tous les deux, mon père, à son âge, ne savait pas ce que c’était que d’aller chez le médecin”

Il a appelé à la réflexion car la nouvelle indique que COVID-19 affecte gravement les personnes âgées. «Quand ça arrive à tes parents, c’est vraiment difficile. Je ne les ai pas revus, les corps ont été emmenés au cimetière et nous savons qu’il faudra quelques jours pour les incinérer car il y a trop de morts “, a-t-il conclu.

Luca et sa famille sont actuellement en quarantaine. Sa tristesse est immense car, d’une part, il ne peut pas quitter sa maison pour les surveiller, et son enterrement prendra également du temps, car il y a trop de morts qui attendent d’être enterrés. Nous sommes désolés pour la perte de Luca et souhaitons sensibiliser davantage à ce que le nouveau coronavirus peut faire.

Chacun doit être tenu informé et prendre les précautions appropriées.

