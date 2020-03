“Mes sources sont très proches”

Passer par une rupture n’est pas du tout facile quand vous avez une relation de plusieurs années. C’est ce qui arrive à Gonzalo Montoya avec Susana Molina. Le sévillan a admis à plusieurs reprises ce qu’il lui en coûte de tourner la page, tandis que son ex-petite amie semble avoir déjà refait sa vie avec quelqu’un d’autre. Pendant des semaines, Plusieurs rumeurs sont nées d’une éventuelle relation entre l’influenceur et Cepeda, quelque chose que Montoya ne porte pas bien. L’ancien concurrent sur «L’île des tentations» est venu discuter avec le triomphe sur les réseaux sociaux et il y a quelques jours, il lui a dédié une vidéo, dans laquelle il a précisé qu’il n’aimait pas Molina.

Emma García et Gonzalo Montoya dans ‘Viva la vida’

Le couple ne l’a confirmé à aucun moment, mais les rumeurs deviennent de plus en plus fortes et le programme “ Viva la vida ” a accédé à des images dans lesquelles, soi-disant, le couple est vu en train de dîner tranquillement dans un restaurant. Maintenant, l’ex-petit ami de Susana Molina a confirmé la relation entre la chanteuse et elle lors de l’émission du 22 mars sur “Viva la vida”. Le collaborateur de l’espace est entré par appel vidéo et a admis avoir des sources qui assurent que Molina et Cepeda entretiennent plus qu’une simple amitié: “En raison des sources que j’ai, qui sont très proches, ils ont une relation et j’espère qu’ils sont super heureux”, a affirmé le sévillan.

Les attaques contre Cepeda dans sa vidéo mtmad

Dans la dernière vidéo que Gonzalo Montoya a publiée sur la plate-forme vidéo Mediaset, il a expliqué ce qu’il pensait des rumeurs de la relation présumée entre Molina et Cepeda: “Je me bats pour être heureux, ce que je pense mériter, que les gens sont si lourds et dangereux de me frotter qu’ils sont avec Cepeda, je m’en fous. Elle peut être heureuse avec qui elle veut “, a expliqué le grand frère.

Cependant, Montoya a clairement indiqué qu’il n’aime pas un peu de cheveux pour son ex-partenaire: “Qu’est-ce que je n’aime pas Cepeda pour elle? Et bien oui. Qu’est-ce qui ne me plaît pas parce que je suis plus beau que lui? Que ce gars est célèbre pour les filles avec qui il est? Il a été avec Aitana, Susana, qui sont des méga femmes … Et pas à cause de la façon dont il chante. Il semble nettoyer un peu son image, mais bon … Tout le monde peut être célèbre comme il décide “, a sévèrement critiqué le sévillan.” Je pense que Susana pourrait être avec quelqu’un de meilleur. C’est qu’il chante fatal … “, a condamné l’ex-participant de” L’île des tentations “.

