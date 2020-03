Message de Doctor Who Coronavirus de Jodie Whittaker: Soyez gentil – / Film

Jodie Whittaker a un message important pour les fans qui se distancient au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19): soyez gentils et écoutez la science. Elle devrait savoir, après tout, qu’elle est le docteur.

Docteur Who La star Whittaker a envoyé une “transmission d’urgence” aux fans via le compte Twitter de Doctor Who, s’auto-isolant pour aider à freiner la propagation du coronavirus, ou comme elle l’appelle, “se cachant d’une armée de Sontarans”. C’est un message vidéo doux et amusant qui égayera votre journée, comme tout épisode de Doctor Who fera l’affaire.

Ne vous inquiétez pas, elle est le docteur. D’accord, Jodie Whittaker n’est pas une professionnelle de la santé en soi, mais elle sait une chose ou deux pour inspirer l’espoir à l’humanité pendant les périodes les plus sombres. La protagoniste de Whittaker dans le temps de la longue série de science-fiction de la BBC a depuis longtemps l’habitude de se présenter lorsque le monde a le plus besoin d’elle. Et maintenant, elle revient, vêtue de sa chemise arc-en-ciel et de son long manteau avec un message important pour les fans de Doctor Who.

“Oh, salut, c’est une transmission d’urgence”, dit Whittaker, déguisé en docteur, dans le clip. “Si vous voyez cela, le TARDIS doit avoir détecté une recrudescence des signaux psychologiques quelque part dans l’espace et le temps. Fondamentalement, je pense que quelqu’un quelque part pourrait être un peu inquiet. Je suis en fait juste auto-isolant, ou comme j’aime l’appeler, “me cacher d’une armée de Sontarans” – mais gardez cela pour vous.

Maintenant, voici ce que je fais dans toute situation inquiétante. Premièrement, rappelez-vous, vous passerez par là et les choses iront bien, même si elles semblent incertaines, même si vous êtes inquiet, l’obscurité ne prévaut jamais. Deuxièmement, racontez des blagues, même les mauvaises, surtout les mauvaises, je suis brillant pour les mauvaises. Trois, soyez gentil, encore plus gentil que vous ne l’étiez hier, et je sais que vous étiez super gentil hier. Attention les uns aux autres, vous ne serez pas inquiet pour l’autre. Parler vous aidera. Le partage vous aidera. Faites attention à vos amis, à vos voisins, à des gens que vous ne connaissez pas et à votre famille, car au final, nous sommes tous de la famille. Quatre, écoutez la science et écoutez les médecins, non? Ils te soutiennent. Cinq, restez fort, restez positif, vous avez ça, et je vous verrai très bientôt. “

Sa «transmission d’urgence» a fait son chemin vers la page Twitter de Doctor Who, qui l’a publiée ci-dessous.

Transmission entrante. #MessageFromTheDoctor #DoctorWho pic.twitter.com/WRTROxWRQy

– Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) 25 mars 2020

La gentillesse est un thème commun dans la course de Doctor Who, tout comme la force de la science, malgré la réputation de la série en matière de technobabble. Le message de Whittaker représente parfaitement ces thèmes, et elle donne le message déguisé en docteur est parfait, compte tenu de la principale démographie des enfants qui adorent l’étranger qui voyage dans le temps. C’est, en un mot, génial.

Articles sympas du Web: