Message de Gèrard à Anne (‘OT 2020’) après avoir regardé la vidéo de son baiser avant d’agir: “Il m’a beaucoup foiré”

Dimanche dernier, le 9 février, The 1 a lancé un nouveau gala de ‘OT 2020’, ce qui n’a pas été sans controverse. Cette fois Gèrard et Anne Lukin étaient au centre de tous les regards, car la gestion des talents produite par Gestmusic a décidé de rendre publique une vidéo dans laquelle les deux candidats semblaient s’embrasser, quelque chose de très critiqué dans les réseaux sociaux. Le triomphe a été sincère avec le professeur de théâtre, Ivan Labanda, à qui il a expliqué comment ils se sentaient quelques minutes avant la représentation.

Iván Labanda et Gèrard à l’Académie

“J’ai vraiment foiré ce que tu sais déjà … La vidéo. Mais je pensais que c’était un angle mort“, Gèrard a commencé à souligner qu’il ne pensait pas que le baiser avait été enregistré par l’une des caméras de l’Académie.” On nous a dit de nous inquiéter, que c’est quelque chose de très beau, mais je ne sais pas … “, a-t-il poursuivi avec hésitation le candidat, auquel Labanda a répondu: “Vos visages étaient un poème. Je ne te tromperai pas. Mais vous devez comprendre que vous êtes là où vous êtes“.

“De plus, vous avez une chambre“, a poursuivi le professeur catalan, laissant entendre qu’ils auraient pu s’embrasser sans être vus. Par conséquent, Gèrard a décidé d’expliquer pourquoi ils s’étaient embrassés à cet endroit.”J’avais composé une chanson la veille. Il m’a dit de le lui montrer. Il était inutile de ne pas le lui montrer en premier. Et quand je lui ai appris … “, a fait valoir la Ceuta, déclarant que à cette époque, ils ne pouvaient pas se contenir.

Les nerfs avant la représentation

Le fait d’avoir vu la vidéo du baiser furtif avant de quitter la scène a provoqué un amas de nerfs chez Gèrard et Anne lors de l’interprétation de la chanson “Wicked Game”. “Pouvez-vous imaginer comment nous sommes allés sur scène? J’étais la même ou pire qu’elle. Mais je ne pouvais pas faire comme ça parce que nous sommes deux et à la fin ça allait le blesser. Je lui ai fait un câlin et lui ai dit d’oublier et de me concentrer sur ma séduction et mon danger “, a-t-il révélé au sujet des moments qui ont précédé la représentation. Cependant, Iván Labanda a voulu enlever la question:”Tu as très bien fait. Il y avait le microclimat dont nous avions parlé, vous avez créé ce moment intime… Je suis content”.

