Message de Jorge Javier et Lara Álvarez dans ‘Survivors’ pour le coronavirus: “Nous sommes avec vous”

Dans la nuit du jeudi 12 mars, Telecinco a diffusé le quatrième gala des ‘Survivants’, dans lequel Alejandro est devenu le deuxième définitif expulsé de l’édition. Un rendez-vous marqué par des restrictions pour empêcher l’expansion de COVID-19, où le public présent sur le plateau était plus petit que d’habitude. Compte tenu de la situation actuelle en Espagne et des mesures prises, dans la dernière partie du programme, Jorge Javier Vázquez a décidé de lancer quelques mots d’encouragement, qui ont été soutenus par sa partenaire Lara Álvarez.

Jorge Javier, lors de son message sur le coronavirus au Gala 4 de ‘Survivors 2020’

“Je vais vous demander une minute tout au plus, mais je dois juste le dire”, a déclaré le présentateur, s’adressant au directeur du programme, Josep Tomás. “Depuis mardi, je n’apparais pas à la télévision parce que j’étais à Cordoue pour préparer la première de mon nouveau spectacle qui devait avoir lieu demain au théâtre Góngora de Cordoue”, a déclaré Vázquez, qui a avoué que “Nous étions très heureux et excités et cela a été suspendu, comme beaucoup d’autres choses dans le pays ont été suspendues”.

“D’ici, comme mes collègues l’ont sûrement déjà dit, je veux envoyer tout mon amour et toute ma solidarité à toutes les personnes qui, en ce moment, voient qu’un moment compliqué arrive à cause du Coronavirus”, a déclaré le présentateur, après la Qui a noté qu ‘”ici, nous verrons comment nous pouvons nous entraider”. “Bien sûr, je le dis déjà, je veux envoyer mon amour et ma solidarité à tous les secteurs concernés”, a ajouté le présentateur, compte tenu des mesures qui ont été prises ces derniers jours, notamment la suspension d’événements sportifs ou la fermeture d’écoles à travers le pays.

“Nous sommes tous avec toi”

“Je veux envoyer un câlin très, très, très spécial à tous les acteurs, à tous les artistes qui, à cause du virus, sont maintenant sans travail, ont dû fermer des salles”, A poursuivi Vázquez, avant d’envoyer “un baiser très, très, très fort” à “toutes ces personnes qui nous font vivre de si bons moments”. “J’espère que tout cela arrivera bientôt, revenons à la normale et rendons-nous heureux à nouveau”, a conclu le présentateur, après quoi j’envoie un baiser non seulement à ceux qui sont impliqués dans le secteur mentionné, mais aussi “à tous ceux qui vont être touchés à un moment donné”. Un discours auquel Lara s’est joint à quelques mots brefs mais sincères de palapa, au nom de toute l’équipe de réalité installée là-bas. “Un baiser à l’Espagne, nous sommes tous avec vous”, a déclaré le présentateur.

.