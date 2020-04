– Message déchirant de Ninel Conde pour son fils Emmanuel

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Dans les derniers jours, Ninel Conde elle a exprimé sa tristesse sur les réseaux sociaux et avec les médias de ne pas pouvoir être avec son fils Emmanuel, qui n’a pas vu depuis plus d’un mois, car son ex Giovanni Medina, ce n’est pas autorisé.

Les jours de confinement en quarantaine pour la pandémie de COVID-19 ont été les plus difficiles pour l’actrice de 43 ans, qui, voyant que les choses prennent plus de temps qu’elle ne le souhaitait, a décidé de demander une aide spirituelle pour soutenir une professionnel en matière religieuse, pour savoir si telle est la voie à suivre.

Cette fois, Ninel a surpris ses disciples en partageant une photo émotionnelle dans laquelle il semble serrant son fils de 5 ans en pyjama. La célèbre a laissé voir qu’elle était toujours dévastée lorsqu’elle ne pouvait pas retrouver son petit, mais elle gardait le moral à flot car elle savait que le jour viendrait bientôt pour qu’ils puissent se retrouver.

«Un jour de moins pour pouvoir te tenir dans mes bras. Je t’aime petit morceau de mon être. #diosesamor #Diosesjusto », a écrit l’actrice mexicaine.

La publication déchirante a atteint plus de 38 000 likes et des centaines de commentaires dans lesquels ses fans ont exprimé leur soutien à l’artiste et des signes d’affection pour l’encourager dans le moment difficile qu’elle traverse.

Bientôt. Ayez foi »,« Je ne peux pas imaginer ne pas pouvoir voir mon fils. L’angoisse que ressent le cœur »,« J’espère que tu le verras bientôt »,« C’est la pire chose qu’ils puissent faire à une mère »,« Courage tout ira bien »,« Dieu est avec toi et cette injustice prendra bientôt fin »,« Ayez foi, tout ira bien. Tu es une grande femme », sont quelques-uns des mots que Ninel a reçus sous la carte postale.

Pendant longtemps, des rumeurs ont commencé à émerger selon lesquelles Giovanni Medina avait enlevé le petit parce qu’elle refusait de reprendre la relation amoureuse qu’ils entretenaient depuis des années, information qui a été confirmée par Ninel elle-même dans l’une de ses publications Instagram.

“Manquer beaucoup de choses comme vous tous, manquer mes enfants, la personne qui a changé ma vie et qui m’a tellement bénie ces derniers jours”, a commencé à écrire la chanteuse. “Qui m’aurait dit que j’aurais le temps de parler à mon bébé, je ne le croirais pas”, a-t-il ajouté.

Enfin, Ninel a exprimé sa foi en Dieu et est convaincue que les choses seront résolues très bientôt. «Je laisse tout au plus haut. Il paiera chacun selon ses actes. Je t’aime ma fille. Je t’aime, mon fils, cela arrivera aussi », a conclu l’actrice qui n’est pas proche de sa fille Sofía pour le moment.

